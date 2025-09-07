روجيه فغالي بطل رالي لبنان للمرة 18

وفي ما يلي الترتيب المؤقت للسائقين بعد انتهاء منافسات رالي لبنان:
1- روجيه فغالي (لبنان) وجوزف مطر (لبنان) على تويوتا جي ار ياريس 1.49.36 ساعة
2- ناصر صالح العطية (قطر) وكانديدو كاريرا (اسبانيا) على سكودا فابيا أر اس 1.49.45
3- الياس الدهني (لبنان) ونيقولا ارينا (ايطاليا) على سكودا فابيا 1.53.05
4- باسل ابو حمدان (السعودية) وفراس الياس (لبنان) على فولسفاكن بولو 1.53.33
5- عبد العزيز
الكواري (قطر) وجيوفاني برناتشيني (ايطاليا) على سكودا فابيا أراس
1.56.19
6- ربيع ايوب (لبنان) وجورج ناضر (لبنان) على سكودا فابيا اراس 1.56.43
7- جوزف هندي (لبنان) وفيكين كندلدجيان (لبنان) على رينو كليو
1.57.32
8- طارق يونس (لبنان) وسليم جليلاتي (لبنان) على سكودا فابيا 2.00.48 ساعتين
9- رودريك الراعي
(لبنان) وغاري كونداكجيان (لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 2.01.44
10- احمد خالد (لبنان) وعمر مذكور (لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 2.02.56
11- هنري قاعي(لبنان) ورامي منعم(لبنان) على سيتروين دي اس 3 2.06.54
12- جاد الأعور(لبنان) وموسى دجييريان(الاردن) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 2.08.06
14 - ريا داغر(لبنان) ونديم ابو الياس(لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 2.08.32
15 - شربل شبلي (لبنان) ودولينك شلينك(لبنان) ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 2.09.22
16 - ناصر خليفة
العطية(قطر) وزياد شهاب(لبنان) على فورد فييستا 2.12.44
17 - عبدالله الزبير(سلطنة عمان) وطه زاديالي(سلطنة عمان) على سوبارو ان 14 2.13.21
18 - طوني جرمانوس(لبنان) وجوزف كميد(لبنان) على رينو كليو 2.19.54
19 - زكريا العمري(سلطنة عمان) ومحمد المزروعي(سلطنة عمان) على سوبارو ايمبريزا ان 14 2.21.49
20 - محمد المرّي(قطر) وبيار دلروم(فرنسا) على بيجو 208 2.23.0
21 - راين خنيصر(لبنان) وكريستوفر بشارة(لبنان) على بيجو 208 في تي آي 2.29.31
22 - أليكس فغالي (لبنان) ومارك حداد(فرنسا) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 2.33.42
23 - سنيم باياكال(الهند) وموسى شريف(الهند) على فورد فييستا 2.39.43
24 - كارل رزق (لبنان) وكريم ابو الياس(لبنان) على سيتروين دي اس 3 3.04.57 ساعات
25 - ندي يزبك(لبنان) وايلي مهنا(لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 3.22.26