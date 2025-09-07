Advertisement

رياضة

روجيه فغالي بطل رالي لبنان للمرة 18

Lebanon 24
07-09-2025 | 13:23
A-
A+
Doc-P-1413899-638928736723351892.jpeg
Doc-P-1413899-638928736723351892.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحرز روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر على "تويوتا جي أر ياريس"، لقب رالي لبنان الدولي الـ47 الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة.
Advertisement
 
وفي ما يلي الترتيب المؤقت للسائقين بعد انتهاء منافسات رالي لبنان:

1- روجيه فغالي (لبنان) وجوزف مطر (لبنان) على تويوتا جي ار ياريس 1.49.36 ساعة

2- ناصر صالح العطية (قطر) وكانديدو كاريرا (اسبانيا) على سكودا فابيا أر اس 1.49.45

3- الياس الدهني (لبنان) ونيقولا ارينا (ايطاليا) على سكودا فابيا 1.53.05

4- باسل ابو حمدان (السعودية) وفراس الياس (لبنان) على فولسفاكن بولو 1.53.33

5- عبد العزيز الكواري (قطر) وجيوفاني برناتشيني (ايطاليا) على سكودا فابيا أراس 1.56.19

6- ربيع ايوب (لبنان) وجورج ناضر (لبنان) على سكودا فابيا اراس 1.56.43

7- جوزف هندي (لبنان) وفيكين كندلدجيان (لبنان) على رينو كليو 1.57.32

8- طارق يونس (لبنان) وسليم جليلاتي (لبنان) على سكودا فابيا 2.00.48 ساعتين

9- رودريك الراعي (لبنان) وغاري كونداكجيان (لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 2.01.44

10- احمد خالد (لبنان) وعمر مذكور (لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 2.02.56

11- هنري قاعي(لبنان) ورامي منعم(لبنان) على سيتروين دي اس 3 2.06.54

12- جاد الأعور(لبنان) وموسى دجييريان(الاردن) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 2.08.06

14 - ريا داغر(لبنان) ونديم ابو الياس(لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 2.08.32

15 - شربل شبلي (لبنان) ودولينك شلينك(لبنان) ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 2.09.22

16 - ناصر خليفة العطية(قطر) وزياد شهاب(لبنان) على فورد فييستا 2.12.44

17 - عبدالله الزبير(سلطنة عمان) وطه زاديالي(سلطنة عمان) على سوبارو ان 14 2.13.21

18 - طوني جرمانوس(لبنان) وجوزف كميد(لبنان) على رينو كليو 2.19.54

19 - زكريا العمري(سلطنة عمان) ومحمد المزروعي(سلطنة عمان) على سوبارو ايمبريزا ان 14 2.21.49

20 - محمد المرّي(قطر) وبيار دلروم(فرنسا) على بيجو 208 2.23.0

21 - راين خنيصر(لبنان) وكريستوفر بشارة(لبنان) على بيجو 208 في تي آي 2.29.31

22 - أليكس فغالي (لبنان) ومارك حداد(فرنسا) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 2.33.42

23 - سنيم باياكال(الهند) وموسى شريف(الهند) على فورد فييستا 2.39.43

24 - كارل رزق (لبنان) وكريم ابو الياس(لبنان) على سيتروين دي اس 3 3.04.57 ساعات

25 - ندي يزبك(لبنان) وايلي مهنا(لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 3.22.26
مواضيع ذات صلة
روجيه فغالي يهيمن على "رالي البترون الأول" ويضيف إنجازًا جديدًا إلى رصيده
lebanon 24
08/09/2025 01:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
روجيه فغالي يحصد لقب السباق الثالث لتسلق الهضبة في الدبية
lebanon 24
08/09/2025 01:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم موعد انطلاق رالي لبنان الدولي الـ47
lebanon 24
08/09/2025 01:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24
فغالي الأب والابن يهيمنان على سباق "تسلق الهضبة"
lebanon 24
08/09/2025 01:44:02 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد العزيز

السعودية

الراعي

العزيز

خليفة

فرنسا

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:43 | 2025-09-07
15:15 | 2025-09-07
10:19 | 2025-09-07
09:54 | 2025-09-07
06:24 | 2025-09-07
04:42 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24