روجيه فغالي بطل رالي لبنان للمرة 18

أحرز روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر على "تويوتا جي أر ياريس"، لقب رالي الدولي الـ47 الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة.

وفي ما يلي الترتيب المؤقت للسائقين بعد انتهاء منافسات رالي لبنان:



1- روجيه فغالي (لبنان) وجوزف مطر (لبنان) على تويوتا جي ار ياريس 1.49.36 ساعة



2- ناصر صالح العطية (قطر) وكانديدو كاريرا (اسبانيا) على سكودا فابيا أر اس 1.49.45



3- الياس الدهني (لبنان) ونيقولا ارينا (ايطاليا) على سكودا فابيا 1.53.05



4- باسل ابو حمدان (السعودية) وفراس الياس (لبنان) على فولسفاكن بولو 1.53.33



5- الكواري (قطر) وجيوفاني برناتشيني (ايطاليا) على سكودا فابيا 1.56.19



6- ربيع ايوب (لبنان) وجورج ناضر (لبنان) على سكودا فابيا اراس 1.56.43



7- جوزف هندي (لبنان) وفيكين كندلدجيان (لبنان) على رينو 1.57.32



8- طارق يونس (لبنان) وسليم جليلاتي (لبنان) على سكودا فابيا 2.00.48 ساعتين



9- رودريك (لبنان) وغاري كونداكجيان (لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 2.01.44



10- احمد خالد (لبنان) وعمر مذكور (لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 2.02.56



11- هنري قاعي(لبنان) ورامي منعم(لبنان) على سيتروين دي اس 3 2.06.54



12- جاد الأعور(لبنان) وموسى دجييريان(الاردن) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 2.08.06



14 - ريا داغر(لبنان) ونديم ابو الياس(لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 2.08.32



15 - شربل شبلي (لبنان) ودولينك شلينك(لبنان) ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 2.09.22



16 - ناصر العطية(قطر) وزياد شهاب(لبنان) على فورد فييستا 2.12.44



17 - عبدالله الزبير(سلطنة عمان) وطه زاديالي(سلطنة عمان) على سوبارو ان 14 2.13.21



18 - طوني جرمانوس(لبنان) وجوزف كميد(لبنان) على رينو كليو 2.19.54



19 - زكريا العمري(سلطنة عمان) ومحمد المزروعي(سلطنة عمان) على سوبارو ايمبريزا ان 14 2.21.49



20 - محمد المرّي(قطر) وبيار دلروم(فرنسا) على بيجو 208 2.23.0



21 - راين خنيصر(لبنان) وكريستوفر بشارة(لبنان) على بيجو 208 في تي آي 2.29.31



22 - أليكس فغالي (لبنان) ومارك حداد(فرنسا) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 2.33.42



23 - سنيم باياكال(الهند) وموسى شريف(الهند) على فورد فييستا 2.39.43



24 - كارل رزق (لبنان) وكريم ابو الياس(لبنان) على سيتروين دي اس 3 3.04.57 ساعات



25 - ندي يزبك(لبنان) وايلي مهنا(لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 3.22.26