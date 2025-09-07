منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب اسبانيا فوزًا عريضًا على حساب مضيفه بنتيجة (6-0) مساء الأحد، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بتصفيات قارة المؤهلة إلى 2026.

ونجح منتخب في تحقيق فوزه الثاني على التوالي، ليعزز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وخلفه منتخب الذي فاز في وقت سابق على بلغاريا بنتيجة 3-0، كما يحتل منتخب تركيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف.