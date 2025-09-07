29
رياضة
منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم
Lebanon 24
07-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق منتخب اسبانيا فوزًا عريضًا على حساب مضيفه
تركيا
بنتيجة (6-0) مساء الأحد، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بتصفيات قارة
أوروبا
المؤهلة إلى
كأس العالم
2026.
ونجح منتخب
إسبانيا
في تحقيق فوزه الثاني على التوالي، ليعزز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وخلفه منتخب
جورجيا
الذي فاز في وقت سابق على بلغاريا بنتيجة 3-0، كما يحتل منتخب تركيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف.
