رياضة

بعد مباراة إسبانيا.. لامين جمال يتعرض لموقف مربك (فيديو)

Lebanon 24
08-09-2025 | 01:15
سحق المنتخب الإسباني، نظيره التركي بنتيجة 6-0، مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ميكيل ميرينو "هاتريك"، وبيدري هدفين، فيما أضاف فيران توريس الهدف السادس، بينما صنع الموهوب لامين جمال هدفين لزملائه. الا أن ليلة الأخيرة لم تكن جيّدة كما بدأت اطلاقًا، فبعد صافرة النهاية، تعرّض لامين جمال لموقف محرج، إذ فقد جواز سفره داخل ملعب المباراة.

وشوهد نجم برشلونة وهو يبحث بغضب في حقيبته، قبل أن يعود إلى غرف الملابس دون أن يعثر عليه، ليغادر الاستاد وهو في حالة استياء.
 
