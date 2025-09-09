سوبوسلاي.. من صورة مع رونالدو طفلاً إلى مواجهة مباشرة

قبل 16 عاماً، التُقطت صورة لفتى صغير يقف أمام خلال عزف النشيد الوطني في مباراة جمعت البرتغال بالمجر عام 2009. اليوم، يعود ذلك الفتى، دومينيك سوبوسلاي، لكن هذه المرة كقائد لمنتخب بلاده في مواجهة نارية أمام "الدون".

