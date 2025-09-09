Advertisement

رياضة

سوبوسلاي.. من صورة مع رونالدو طفلاً إلى مواجهة مباشرة

Lebanon 24
09-09-2025 | 00:30
قبل 16 عاماً، التُقطت صورة لفتى صغير يقف أمام كريستيانو رونالدو خلال عزف النشيد الوطني في مباراة جمعت البرتغال بالمجر عام 2009. اليوم، يعود ذلك الفتى، دومينيك سوبوسلاي، لكن هذه المرة كقائد لمنتخب بلاده في مواجهة نارية أمام "الدون".
المنتخب البرتغالي يدخل المباراة فخورًا بفوز ساحق على أرمينيا (5-0) في افتتاح التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فيما تعثر المنتخب المجري بتعادل أمام إيرلندا (2-2).

المواجهة تحمل طابعاً رمزياً، إذ يقف رونالدو في سنواته الأخيرة في الملاعب أمام لاعب شاب يصفه كثيرون بـ"خليفة الجيل الجديد". سوبوسلاي، نجم ليفربول، بات عنوان الأمل لجماهير المجر التي ترى فيه القائد القادر على إعادة منتخبها إلى المنافسة القارية.

المباراة لا تقتصر على النقاط فقط، بل تحمل مشهداً تاريخياً بين لاعب ملهم ما زال يسطر الأرقام، وموهبة صاعدة تتهيأ لترك بصمتها على كرة القدم الأوروبية.
