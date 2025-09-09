27
في حال فشل منتخب بلاده بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم... هذا المدرب سيعلن استقالته!
09-09-2025
12:10
قال رئيس المجلس الإشرافي في الاتحاد النمساوي
لكرة القدم
،
جوزيف
برول، إن رالف رانغنيك سيقدّم استقالته من تدريب المنتخب الوطني في حال عجز عن التأهل إلى نهائيات
كأس العالم
المقررة العام المقبل.
وأوضح برول، في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية، قبيل مواجهة النمسا مع مضيفها منتخب البوسنة والهرسك ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، والتي تُقام مساء اليوم الثلاثاء، "إذا لم ينجح، فلن يستمر. لقد أوضح ذلك بوضوح".
أشار برول إلى أن عقد رانغنيك، الذي تولى مسؤولية المنتخب النمساوي منذ عام 2022، يمتد حتى كأس العالم، ولم يجر أي نقاش حتى الآن حول ما سيحدث حينها، على أن تجرى المفاوضات في الوقت المناسب.
شدد برول: "ينصب التركيز الكامل على تحقيق النجاح خلال الأسابيع المقبلة لتحقيق هذا الهدف".
ويحتل منتخب النمسا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث الأولى بالتصفيات، حيث يتأخر بفارق 3 نقاط عن منتخب البوسنة والهرسك (المتصدر)، الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن، بانتصاره في جميع لقاءاته الأربع الأولى في المجموعة.
ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي تقام في
الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا في العام المقبل، بينما تحصل المنتخبات صاحبة المركز الثاني على فرصة أخرى عبر الملحق، والذي سيكون رانجنيك متاحا له أيضا.
ستجوب أكثر من 300 كلم عبر خمس محافظات... "Vespa Adventures Lebanon" تطلق أطول رحلة لها في لبنان
Lebanon 24
ستجوب أكثر من 300 كلم عبر خمس محافظات... "Vespa Adventures Lebanon" تطلق أطول رحلة لها في لبنان
16:02 | 2025-09-09
09/09/2025 04:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
منتخب مصر يفشل في حسم التأهل إلى مونديال 2026
Lebanon 24
منتخب مصر يفشل في حسم التأهل إلى مونديال 2026
15:40 | 2025-09-09
09/09/2025 03:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز تاريخي.. المنتخب الأولمبي اللبناني يتأهل لكأس آسيا 2026
Lebanon 24
إنجاز تاريخي.. المنتخب الأولمبي اللبناني يتأهل لكأس آسيا 2026
14:36 | 2025-09-09
09/09/2025 02:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كروس: عرفت عن "الحظ" في ريال مدريد
Lebanon 24
كروس: عرفت عن "الحظ" في ريال مدريد
11:07 | 2025-09-09
09/09/2025 11:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصفيات كأس العالم.. حارس إيطاليا ينجو من خطأ غريب ضد إسرائيل
Lebanon 24
في تصفيات كأس العالم.. حارس إيطاليا ينجو من خطأ غريب ضد إسرائيل
08:02 | 2025-09-09
09/09/2025 08:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
