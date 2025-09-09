Advertisement

رياضة

في حال فشل منتخب بلاده بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم... هذا المدرب سيعلن استقالته!

Lebanon 24
09-09-2025 | 12:10
Doc-P-1414762-638930422335590887.jpg
Doc-P-1414762-638930422335590887.jpg photos 0
قال رئيس المجلس الإشرافي في الاتحاد النمساوي لكرة القدم، جوزيف برول، إن رالف رانغنيك سيقدّم استقالته من تدريب المنتخب الوطني في حال عجز عن التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة العام المقبل.
وأوضح برول، في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية، قبيل مواجهة النمسا مع مضيفها منتخب البوسنة والهرسك ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، والتي تُقام مساء اليوم الثلاثاء، "إذا لم ينجح، فلن يستمر. لقد أوضح ذلك بوضوح".


أشار برول إلى أن عقد رانغنيك، الذي تولى مسؤولية المنتخب النمساوي منذ عام 2022، يمتد حتى كأس العالم، ولم يجر أي نقاش حتى الآن حول ما سيحدث حينها، على أن تجرى المفاوضات في الوقت المناسب.


شدد برول: "ينصب التركيز الكامل على تحقيق النجاح خلال الأسابيع المقبلة لتحقيق هذا الهدف".


ويحتل منتخب النمسا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث الأولى بالتصفيات، حيث يتأخر بفارق 3 نقاط عن منتخب البوسنة والهرسك (المتصدر)، الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن، بانتصاره في جميع لقاءاته الأربع الأولى في المجموعة.


ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في العام المقبل، بينما تحصل المنتخبات صاحبة المركز الثاني على فرصة أخرى عبر الملحق، والذي سيكون رانجنيك متاحا له أيضا.
