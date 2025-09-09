Advertisement

رياضة

منتخب مصر يفشل في حسم التأهل إلى مونديال 2026

Lebanon 24
09-09-2025 | 15:40
خرج منتخب مصر بتعادل سلبي من ملعب مضيفه بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وشهد اللقاء تعرض مهاجم المنتخب المصري عمر مرموش لإصابة مبكرة بعد 8 دقائق، ما منعه من استكمال المباراة على استاد 4 آب في العاصمة واغادوغو.

واكتفى منتخب "الفراعنة" بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بعد 6 انتصارات وتعادلين، محافظاً بذلك على فارق 5 نقاط مع وصيفه بوركينا فاسو.

وبالتالي، تأجل تأهل مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يحتاج المنتخب إلى نقطة واحدة من آخر مباراتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو لضمان الحسم المبكر.

ترتيب المجموعة الأولى:

مصر – 20 نقطة

بوركينا فاسو – 15 نقطة

سيراليون – 12 نقطة

غينيا بيساو – 10 نقاط

إثيوبيا – 6 نقاط

جيبوتي – 1 نقطة
