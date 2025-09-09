منتخب مصر يفشل في حسم التأهل إلى مونديال 2026

Advertisement

خرج منتخب مصر بتعادل سلبي من ملعب مضيفه مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.وشهد اللقاء تعرض مهاجم المنتخب المصري لإصابة مبكرة بعد 8 دقائق، ما منعه من استكمال المباراة على استاد 4 آب في العاصمة واغادوغو.واكتفى منتخب " " بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ، بعد 6 انتصارات وتعادلين، محافظاً بذلك على فارق 5 نقاط مع وصيفه بوركينا فاسو.وبالتالي، تأجل تأهل مصر إلى نهائيات 2026، حيث يحتاج المنتخب إلى نقطة واحدة من آخر مباراتين أمام جيبوتي وغينيا لضمان الحسم المبكر.ترتيب المجموعة الأولى:مصر – 20 نقطةبوركينا فاسو – 15 نقطةسيراليون – 12 نقطةبيساو – 10 نقاطإثيوبيا – 6 نقاطجيبوتي – 1 نقطة