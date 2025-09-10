الهلال السعودي يرفض صفقة "مغرية" من روسيا

رفضت إدارة نادي الهلال السعودي ، الروسي المقدم للتعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم فريق "الزعيم" وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقت إدارة نادي الهلال عرضا من نادي تسيسكا بقيمة 25 مليون ، لشراء عقد البرازيلي ماركوس ليوناردو، بحسب ما أوردته صحيفة "اليوم" .



ورفضت إدارة الهلال عرض نادي تسيسكا موسكو لضم ليوناردو في صفقة انتقال نهائي، هذا الصيف.



وأشارت الصحيفة إلى أن سيموني إنزاغي المدير الفني لنادي الهلال، يتمسك باستمرار ليوناردو، حيث سيتم تسجيله في قائمة الفريق المشاركة بمسابقة أبطال آسيا للنخبة، بالموسم الجاري. (روسيا اليوم)