رياضة

الهلال السعودي يرفض صفقة "مغرية" من روسيا

Lebanon 24
10-09-2025 | 09:47
رفضت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، العرض الروسي المقدم للتعاقد مع البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم فريق "الزعيم" وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتلقت إدارة نادي الهلال عرضا من نادي تسيسكا موسكو بقيمة 25 مليون يورو، لشراء عقد البرازيلي ماركوس ليوناردو، بحسب ما أوردته صحيفة "اليوم" السعودية.

ورفضت إدارة الهلال عرض نادي تسيسكا موسكو لضم ليوناردو في صفقة انتقال نهائي، هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني لنادي الهلال، يتمسك باستمرار ليوناردو، حيث سيتم تسجيله في قائمة الفريق المشاركة بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بالموسم الجاري. (روسيا اليوم) 
