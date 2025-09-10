ما المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026 حتى الآن؟

Advertisement

حُسمت بطاقات التأهل الأولى إلى نهائيات 2026، بعد جولة التصفيات التي جرت بين 1 و9 أيلول 2025 في مختلف القارات.وتقام البطولة لأول مرة في ثلاث دول مجتمعة هي الأميركية وكندا والمكسيك، كما أنها النسخة الأولى التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.حتى الآن، ضمنت 18 منتخباً مكانها في النهائيات، منها 15 منتخباً عبر التصفيات، إضافة إلى المنتخبات الثلاثة المستضيفة. ويتبقى 30 مقعداً للتنافس عليها في الجولات المقبلة.المتأهلون حسب القارات:آسيا (6 منتخبات): (المنتخب العربي الوحيد حتى الآن)، اليابان، ، أوزبكستان، الجنوبية، أستراليا.إفريقيا (2 منتخبان): المغرب، تونس.أميركا الجنوبية (6 منتخبات): الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، أوروغواي، كولومبيا، باراغواي.أوقيانوسيا (منتخب واحد): نيوزيلندا.أميركا الشمالية: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك (باعتبارها دولاً مستضيفة).توزيع المقاعد في مونديال 2026:: 16 مقعداً.إفريقيا: 9 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق.آسيا: 8 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق.أميركا الجنوبية: 6 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق.أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد (منها 3 للدول المستضيفة) + مقعدين عبر الملحق.أوقيانوسيا: مقعد مباشر واحد + مقعد عبر الملحق.