Advertisement

رياضة

باشيروتو.. من مزرعة العائلة إلى صدارة الكالتشيو

Lebanon 24
11-09-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1415600-638932002915702147.png
Doc-P-1415600-638932002915702147.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعد المدافع الإيطالي فيديريكو باشيروتو لاعب فريق كريمونيزي واحداً من أبرز مفاجآت الموسم الجديد (2025-2026)، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز تاريخي على ميلان بنتيجة 2-1 الشهر الماضي على ملعب سان سيرو، بتسجيله الهدف الأول، ليمنح ناديه أول انتصار على "الروسونيري" منذ أكثر من قرن.
Advertisement

وسلطت وسائل الإعلام الإيطالية والأوروبية الضوء على قصة اللاعب، الذي وُلد في 20 أيلول 1996 في بلدة إيزولا ديلا سكالا بمدينة فيرونا. ينحدر باشيروتو من عائلة بسيطة، حيث عمل في مزرعة والده إلى جانب أشقائه، قبل أن يشق طريقه في كرة القدم.

باشيروتو تدرب في أكاديمية كريمونيزي، ولعب سابقاً لأندية ليتشي وأسكولي، قبل أن يعود إلى ناديه الأم مع عودة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي "الكالتشيو".

واشتهر المدافع البالغ 28 عاماً بطريقة احتفاله بالأهداف بأسلوب لاعبي كمال الأجسام، وهو ما فعله بعد هدفه في شباك ميلان، حيث أظهر قوته البدنية الهائلة التي اكتسبها من ممارسته المكثفة لرياضة كمال الأجسام.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية، قال باشيروتو: "أخصص يومياً عدة ساعات لجسدي، أعتقد أنه المحرك الذي يتيح لي العمل لفترة أطول في كرة القدم. الآن أصبحت أقوى وأكثر رشاقة وسرعة، وهذا ساعدني كثيراً على مر السنوات، وسأستمر على هذا النهج لأن كرة القدم اليوم باتت أكثر تطلباً من الناحية البدنية".

وبعيداً عن الملاعب، يواصل باشيروتو مساعدة والده في أعمال الزراعة والماشية في إقليم فينيتو كلما سمح له الوقت.

وفي عام 2023، تلقى اللاعب أول استدعاء له مع المنتخب الإيطالي، لكنه لم يشارك حتى الآن في أي مباراة رسمية. ووفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، تبلغ القيمة السوقية الحالية للمدافع الإيطالي نحو 3.6 ملايين يورو.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
التسهيلات الجوية والبحرية في صدارة لقاء شقير مع وفد المجلس الاغترابي
lebanon 24
11/09/2025 18:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة في عالم الأثرياء… من انتزع صدارة إيلون ماسك؟
lebanon 24
11/09/2025 18:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة التميّز التربوي
lebanon 24
11/09/2025 18:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
صليبا: لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعة تُنهب فيها حقوق الناس
lebanon 24
11/09/2025 18:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

وسائل الإعلام

الإيطالية

الإسبانية

الأوروبي

الإيطالي

الجزيرة

أوروبي

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:40 | 2025-09-11
10:33 | 2025-09-11
07:00 | 2025-09-11
04:29 | 2025-09-11
02:03 | 2025-09-11
23:00 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24