رياضة

توجيه 74 تهمة ضدّ نادي "تشيلسي"

Lebanon 24
11-09-2025 | 12:20
وجه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم 74 اتهاماً إلى نادي "تشيلسي" اللندنيّ، بدعوى مخالفة لوائح التعامل مع وكلاء اللاعبين، ولوائح العمل مع الوسطاء، ولوائح الاستثمار من أطراف ثالثة في اللاعبين".
وأعلن الاتحاد الإنكليزي في بيان، أنّ "نادي تشيلسي لديه حتى 19 أيلول للردّ على هذه التهم". (الامارات 24)
 
 

