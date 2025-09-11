29
رياضة
توجيه 74 تهمة ضدّ نادي "تشيلسي"
Lebanon 24
11-09-2025
|
12:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه الاتحاد الإنكليزي
لكرة القدم
74 اتهاماً إلى نادي "
تشيلسي
" اللندنيّ، بدعوى مخالفة لوائح التعامل مع وكلاء اللاعبين، ولوائح العمل مع الوسطاء، ولوائح الاستثمار من أطراف ثالثة في اللاعبين".
وأعلن الاتحاد الإنكليزي في بيان، أنّ "
نادي تشيلسي
لديه حتى 19 أيلول للردّ على هذه التهم". (الامارات 24)
