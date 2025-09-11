توجيه 74 تهمة ضدّ نادي "تشيلسي"

وجه الاتحاد الإنكليزي 74 اتهاماً إلى نادي " " اللندنيّ، بدعوى مخالفة لوائح التعامل مع وكلاء اللاعبين، ولوائح العمل مع الوسطاء، ولوائح الاستثمار من أطراف ثالثة في اللاعبين".

وأعلن الاتحاد الإنكليزي في بيان، أنّ " لديه حتى 19 أيلول للردّ على هذه التهم". (الامارات 24)