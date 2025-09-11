Advertisement

رياضة

نيكي نيكول تعترف: أعيش علاقة عاطفيّة مع يامال

Lebanon 24
11-09-2025 | 14:16
أكدت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول علاقتها العاطفية بلاعب برشلونة الشاب لامين يامال.
وقالت نيكول إنّها تعيش قصة حب مع يامال، وأضافت: "نعم أنا واقعة في الغرام، وأعيش أفضل لحظات حياتي".

وتابعت: "أحببت كلمة "أحبك" باللغة الكاتالونية التي علمتني إياها المغنية الإسبانية روزاليا، وكذلك علمني إياها يامال". (العربية)
 
 
 
