نيكي نيكول تعترف: أعيش علاقة عاطفيّة مع يامال

أكدت الأرجنتينية نيكي نيكول علاقتها العاطفية بلاعب الشاب .

وقالت نيكول إنّها تعيش مع يامال، وأضافت: "نعم أنا واقعة في الغرام، وأعيش أفضل لحظات حياتي".



وتابعت: "أحببت كلمة "أحبك" باللغة الكاتالونية التي علمتني إياها المغنية روزاليا، وكذلك علمني إياها يامال". (العربية)