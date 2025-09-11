28
نيكي نيكول تعترف: أعيش علاقة عاطفيّة مع يامال
11-09-2025
14:16
أكدت
المغنية
الأرجنتينية نيكي نيكول علاقتها العاطفية بلاعب
برشلونة
الشاب
لامين يامال
.
وقالت نيكول إنّها تعيش
قصة حب
مع يامال، وأضافت: "نعم أنا واقعة في الغرام، وأعيش أفضل لحظات حياتي".
وتابعت: "أحببت كلمة "أحبك" باللغة الكاتالونية التي علمتني إياها المغنية
الإسبانية
روزاليا، وكذلك علمني إياها يامال". (العربية)
