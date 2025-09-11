Advertisement

رياضة

الحكم بسجن لاعب كرة قدم سابق 3 سنوات

Lebanon 24
11-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1415815-638932297114315497.jpg
Doc-P-1415815-638932297114315497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت محكمة مصريّة حكما غيابيا ضد لاعب الأهلي والزمالك سابقا رضا عبد العال، بالحبس 3 سنوات، بعدما رفض سداد مستحقات قيمتها مليون و700 ألف جنيه لصالح قناة النهار.
Advertisement
وبعد صدور الحكم، يحقّ لعبد العال الاستئناف ضدّ هذا الحكم واستكمال درجات التقاضي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
داخل العناية المركزة.. وفاة لاعب كرة قدم عربي
lebanon 24
12/09/2025 07:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: أجمل لاعبة كرة قدم تثير الجدل بشكلها الجديد!
lebanon 24
12/09/2025 07:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
7 سنوات سجناً لاثنين أدينا بضرب شخص حتى فارق الحياة
lebanon 24
12/09/2025 07:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كريستيانو رونالدو.. أول لاعب كرة قدم تتجاوز ثروته الصافية مليار دولار
lebanon 24
12/09/2025 07:40:15 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

قناة النهار

عبد العال

الاستئناف

محكمة مصر

الزمالك

قناة ال

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:24 | 2025-09-12
15:29 | 2025-09-11
14:16 | 2025-09-11
12:20 | 2025-09-11
10:40 | 2025-09-11
10:33 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24