رياضة
الحكم بسجن لاعب كرة قدم سابق 3 سنوات
Lebanon 24
11-09-2025
|
23:00
أصدرت محكمة مصريّة حكما غيابيا ضد لاعب الأهلي والزمالك سابقا رضا
عبد العال
، بالحبس 3 سنوات، بعدما رفض سداد مستحقات قيمتها مليون و700 ألف جنيه لصالح
قناة النهار
.
وبعد صدور الحكم، يحقّ لعبد العال
الاستئناف
ضدّ هذا الحكم واستكمال درجات التقاضي. (روسيا اليوم)
روسيا اليوم
قناة النهار
عبد العال
الاستئناف
محكمة مصر
الزمالك
قناة ال
روسيا
