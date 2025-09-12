Advertisement

رياضة

جدل في السعودية بعد تقليص فترة الانتقالات

Lebanon 24
12-09-2025 | 02:17
أثار قرار لجنة الرقابة المالية السعودية تحديد يوم 9 أيلول موعدًا نهائيًا لإصدار الطلبات المالية، رغم أن فترة الانتقالات الصيفية أُغلقت رسميًا في 10 أيلول، جدلاً واسعًا داخل أوساط الكرة السعودية.
الإعلامي عبد الرحمن الحميدي انتقد القرار، معتبرًا أنه حرم الأندية من الاستفادة من اليوم الأخير لإنجاز صفقاتها، خصوصًا أن بعض المعاملات المالية تأخرت لدى لجنة الاستدامة، ما أدى إلى تأجيل أو تعطيل صفقات مهمة حتى الميركاتو الشتوي.

ويرى خبراء أن الهدف من القرار هو ضمان التزام الأندية بالمعايير المالية قبل إغلاق السوق، إلا أن توقيته أثار علامات استفهام حول العدالة بين الأندية، لا سيما أن اليوم الأخير يُعد حاسمًا في سوق الانتقالات.

يُذكر أن فترة الانتقالات الصيفية استمرت 69 يومًا منذ 3 حزيران حتى منتصف ليل 10 أيلول، وشهدت حركة كبيرة من التعاقدات المحلية والأجنبية. وفي اللحظات الأخيرة، أعلن اتحاد جدة ضم الصربي يان كارلو سيميتش من أندرلخت، بينما أعلن النصر انتقال لاعبه مشاري النمر إلى نادي الدرعية في دوري "يلو". 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24