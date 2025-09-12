حريق يودي بحياة شخصية رياضية.. من هو؟

لقي سوكاريف، بطل الاتحاد السوفيتي أربع مرات في رياضة التزلج الريفي، مصرعه عن عمر ناهز 68 عامًا إثر حريق اندلع فجر 10 أيلول في قرية نينيمياكي بمنطقة فسيولوجسكي في مقاطعة .

الحريق، الذي نشب في أحد مجمعات المرائب، دمر ستة مرائب وألحق أضرارًا جسيمة بـ سبعة أخرى، لتبلغ مساحة النيران أكثر من 300 ، بحسب صحيفة ميغابوليس.



سوكاريف تألق في الثمانينيات، محققًا أربعة انتصارات متتالية (1981–1984) في سباق 70 كيلومتراً ببطولة الاتحاد السوفيتي، إلى جانب فوزين في عيد ، وميداليات برونزية في سباقات 15 كيلومتراً في بطولة الاتحاد السوفيتي ودورة من . (روسيا اليوم)