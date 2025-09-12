29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
حريق يودي بحياة شخصية رياضية.. من هو؟
Lebanon 24
12-09-2025
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي
سيرغي
سوكاريف، بطل الاتحاد السوفيتي أربع مرات في رياضة التزلج الريفي، مصرعه عن عمر ناهز 68 عامًا إثر حريق اندلع فجر 10 أيلول في قرية نينيمياكي بمنطقة فسيولوجسكي في مقاطعة
لينينغراد
.
Advertisement
الحريق، الذي نشب في أحد مجمعات المرائب، دمر ستة مرائب وألحق أضرارًا جسيمة بـ سبعة أخرى، لتبلغ مساحة النيران أكثر من 300
متر مربع
، بحسب صحيفة ميغابوليس.
سوكاريف تألق في الثمانينيات، محققًا أربعة انتصارات متتالية (1981–1984) في سباق 70 كيلومتراً ببطولة الاتحاد السوفيتي، إلى جانب فوزين في
ماراثون
عيد
الشمال
، وميداليات برونزية في سباقات 15 كيلومتراً في بطولة الاتحاد السوفيتي ودورة من
كأس العالم
. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
التجويع في غزة يودي بحياة 251 شخصًا بينهم 108 أطفال
Lebanon 24
التجويع في غزة يودي بحياة 251 شخصًا بينهم 108 أطفال
12/09/2025 12:12:36
12/09/2025 12:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
اطلاق نار داخل حانة في مدينة أناكوندا في ولاية مونتانا الاميركية يودي بحياة 4 أشخاص
Lebanon 24
اطلاق نار داخل حانة في مدينة أناكوندا في ولاية مونتانا الاميركية يودي بحياة 4 أشخاص
12/09/2025 12:12:36
12/09/2025 12:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في بلد عربي... حريق مصنع يودي بحياة أحد العمال
Lebanon 24
مأساة في بلد عربي... حريق مصنع يودي بحياة أحد العمال
12/09/2025 12:12:36
12/09/2025 12:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطّم مروحية يودي بحياة وزيرين في غانا و6 آخرين
Lebanon 24
تحطّم مروحية يودي بحياة وزيرين في غانا و6 آخرين
12/09/2025 12:12:36
12/09/2025 12:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
كأس العالم
لينينغراد
متر مربع
ماراثون
الشمال
سيرغي
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
"مونديال 2026".. نسخة استثنائية قد تحمل الرقم القياسي للعرب
Lebanon 24
"مونديال 2026".. نسخة استثنائية قد تحمل الرقم القياسي للعرب
11:30 | 2025-09-12
12/09/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل في السعودية بعد تقليص فترة الانتقالات
Lebanon 24
جدل في السعودية بعد تقليص فترة الانتقالات
09:17 | 2025-09-12
12/09/2025 09:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
النصر السعودي يفتح خط اتصالات للتعاقد مع موهبة برشلونة
Lebanon 24
النصر السعودي يفتح خط اتصالات للتعاقد مع موهبة برشلونة
07:24 | 2025-09-12
12/09/2025 07:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكم بسجن لاعب كرة قدم سابق 3 سنوات
Lebanon 24
الحكم بسجن لاعب كرة قدم سابق 3 سنوات
06:00 | 2025-09-12
12/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات... "آرسنال" يعمل على تجديد عقد مدافعه ساليبا
Lebanon 24
مفاوضات... "آرسنال" يعمل على تجديد عقد مدافعه ساليبا
22:29 | 2025-09-11
11/09/2025 10:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
14:55 | 2025-09-11
11/09/2025 02:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
18:30 | 2025-09-11
11/09/2025 06:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟
Lebanon 24
إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟
21:48 | 2025-09-11
11/09/2025 09:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
21:18 | 2025-09-11
11/09/2025 09:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
15:02 | 2025-09-11
11/09/2025 03:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
11:30 | 2025-09-12
"مونديال 2026".. نسخة استثنائية قد تحمل الرقم القياسي للعرب
09:17 | 2025-09-12
جدل في السعودية بعد تقليص فترة الانتقالات
07:24 | 2025-09-12
النصر السعودي يفتح خط اتصالات للتعاقد مع موهبة برشلونة
06:00 | 2025-09-12
الحكم بسجن لاعب كرة قدم سابق 3 سنوات
22:29 | 2025-09-11
مفاوضات... "آرسنال" يعمل على تجديد عقد مدافعه ساليبا
21:16 | 2025-09-11
نيكي نيكول تعترف: أعيش علاقة عاطفيّة مع يامال
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
13:42 | 2025-09-09
12/09/2025 12:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
09:36 | 2025-09-08
12/09/2025 12:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
07:04 | 2025-09-08
12/09/2025 12:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24