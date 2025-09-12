Advertisement

رياضة

حريق يودي بحياة شخصية رياضية.. من هو؟

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:45
Doc-P-1415932-638932678463987423.jpg
Doc-P-1415932-638932678463987423.jpg photos 0
لقي سيرغي سوكاريف، بطل الاتحاد السوفيتي أربع مرات في رياضة التزلج الريفي، مصرعه عن عمر ناهز 68 عامًا إثر حريق اندلع فجر 10 أيلول في قرية نينيمياكي بمنطقة فسيولوجسكي في مقاطعة لينينغراد.
الحريق، الذي نشب في أحد مجمعات المرائب، دمر ستة مرائب وألحق أضرارًا جسيمة بـ سبعة أخرى، لتبلغ مساحة النيران أكثر من 300 متر مربع، بحسب صحيفة ميغابوليس.

سوكاريف تألق في الثمانينيات، محققًا أربعة انتصارات متتالية (1981–1984) في سباق 70 كيلومتراً ببطولة الاتحاد السوفيتي، إلى جانب فوزين في ماراثون عيد الشمال، وميداليات برونزية في سباقات 15 كيلومتراً في بطولة الاتحاد السوفيتي ودورة من كأس العالم. (روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24