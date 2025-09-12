"مونديال 2026".. نسخة استثنائية قد تحمل الرقم القياسي للعرب



يكتب التاريخ وللمغرب مسيرة مثالية



البداية كانت مع منتخب الأردن، الذي نجح في تحقيق إنجاز استثنائي بحجز بطاقة التأهل لأول مرّة في تاريخه. وصول "النشامى" إلى المونديال فتح الباب أمام موجة فرح جماهيري عربية واسعة، وأعاد التأكيد على قدرة الكرة العربية الآسيوية على مفاجأة القارة الصفراء وكسر احتكار القوى التقليدية.

أما في إفريقيا، فقدّم منتخب المغرب نموذجًا يُدرّس في التصفيات. "أسود الأطلس" لم يكتفوا بالتأهل المبكر، بل فعلوا ذلك بالعلامة الكاملة بعد سبعة انتصارات متتالية، ليصبحوا أول منتخب إفريقي يضمن مكانه في "المونديال".

إنجاز المغرب لا يقتصر على التأهل، بل يرتبط أيضًا بذكريات "مونديال قطر" 2022 حين كتب تاريخًا جديدًا للعرب والقارة السمراء ببلوغ نصف النهائي. واليوم يدخل المغاربة تصفيات 2026 بثقة وطموح يتجاوز مجرد المشاركة، نحو محاولة تكرار أو حتى تخطي إنجاز الدوحة.



تونس.. صلابة دفاعية وحضور دائم



المنتخب التونسي لحق بالمغرب سريعًا، ليؤكد حضوره الدائم في المحفل العالمي. "نسور قرطاج" أنهوا التصفيات من دون أن تستقبل شباكهم أي هدف، في مشهد يعكس صلابة دفاعية نادرة. مشاركة تونس السابعة في كأس العالم تحمل معها خبرة متراكمة، ورغبة في تجاوز عقدة الدور الأول التي لازمت المنتخب باستثناء إنجاز 1978.



مصر والجزائر.. العد التنازلي للتأهل



في المقابل، يقترب منتخب الجزائر بدوره من حسم بطاقة العودة إلى "المونديال" بعد غياب دام نسختين، ليمنح "محاربو الصحراء" جماهيرهم الأمل في كتابة فصل جديد بعد "ملحمة" 2014 الشهيرة أمام .

محاولات عربية أخرى

إلى جانب الكبار، تسعى منتخبات أخرى لاقتناص فرصة الظهور الأول. ، ليبيا، وجزر القمر قدّموا مستويات واعدة رغم صعوبة المهمة، بينما يواصل وقطر والإمارات المنافسة في القارة الآسيوية، وسط توقعات بأن تسجل المنطقة العربية حضورًا قياسيًا يتخطى حاجز أربعة منتخبات الذي تحقق في مونديالي 2018 و2022.



النسخة المقبلة من كأس العالم ستكون استثنائية، ليس فقط لأنها الأولى بمشاركة 48 منتخبًا، بل أيضًا لأنها قد تشهد أكبر حضور عربي في تاريخ البطولة. ومع ضمان تأهل ثلاثة منتخبات حتى الآن (الأردن، المغرب، وتونس)، وانتظار حسم مصر والجزائر، إضافة إلى فرص قوية للسعودية وقطر والعراق أو ، فإن الرقم القياسي بات أقرب من أي وقت مضى.



تصفيات كأس العالم 2026 لم تكن مجرد مباريات عابرة للمنتخبات العربية، بل محطة لإعادة رسم صورة الكرة العربية عالميًا. ومن إنجاز الأردن التاريخي إلى الصلابة التونسية والتألق المغربي، مرورًا بانتظار مصر والجزائر، تقف الجماهير على أعتاب لحظة فارقة قد تجعل "مونديال 2026" نسخة عربية بامتياز. والأكيد أن الطريق إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة لم يعد حلمًا بعيد المنال، بل واقعًا يقترب أكثر فأكثر، ليؤكد أن الكرة العربية تدخل مرحلة جديدة من النضج والطموح العالمي.