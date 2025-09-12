بينيتيز يثير الجدل بتصريحاته حول صلاح ورونالدو

أثار المدرب الإسباني رافا بينيتيز الجدل بتصريحاته حول المقارنة بين محمد صلاح وعدد من اللاعبين وأبرزهم خلال مقابلة مع "Shoot for love" عبر منصة "يوتيوب".

وسئل مدرب الأسبق في البداية عن محمد صلاح وسون هيونغ مين ووقع اختياره على الفرعون المصري كما فضله على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم وأيضا على ستيفن جيرارد.



وأكد مدرب ليفربول السابق: "تتحدث عن المهاجمين، محمد صلاح يتميز بثبات مستواه لسنوات طويلة".

وعند سؤاله عن محمد صلاح أم كريستيانو ؟ قال رافا: "رونالدو ماكينة تهديفية لا مثيل لها، لكن محمد صلاح لاعب أكثر تكاملا".



وأكد بينيتيز: "صلاح يتحرك بذكاء، يصنع الفارق، يدافع، يصنع الأهداف ويسجلها التكامل في الأداء يجعله أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في العالم اليوم ،في النهاية سأفضل أدرب محمد صلاح".



وفي الختام سئل بينتيز عن محمد صلاح وليونيل واختار النجم الأرجنتيني. (روسيا اليوم)