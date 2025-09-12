Advertisement

رياضة

بينيتيز يثير الجدل بتصريحاته حول صلاح ورونالدو

Lebanon 24
12-09-2025 | 07:13
A-
A+
Doc-P-1416048-638932833816539188.png
Doc-P-1416048-638932833816539188.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار المدرب الإسباني رافا بينيتيز الجدل بتصريحاته حول المقارنة بين محمد صلاح وعدد من اللاعبين وأبرزهم كريستيانو رونالدو خلال مقابلة مع "Shoot for love" عبر منصة "يوتيوب".
Advertisement
 
 وسئل مدرب ريال مدريد الأسبق في البداية عن محمد صلاح وسون هيونغ مين ووقع اختياره على الفرعون المصري كما فضله على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وأيضا على ستيفن جيرارد.

وأكد مدرب ليفربول السابق: "تتحدث عن المهاجمين، محمد صلاح يتميز بثبات مستواه لسنوات طويلة".
 
وعند سؤاله عن محمد صلاح أم كريستيانو رونالدو؟ قال رافا: "رونالدو ماكينة تهديفية لا مثيل لها، لكن محمد صلاح لاعب أكثر تكاملا".

وأكد بينيتيز: "صلاح يتحرك بذكاء، يصنع الفارق، يدافع، يصنع الأهداف ويسجلها التكامل في الأداء يجعله أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في العالم اليوم ،في النهاية سأفضل أدرب محمد صلاح".

وفي الختام سئل بينتيز عن محمد صلاح وليونيل ميسي واختار النجم الأرجنتيني. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحاتها: لن أكون أماً (فيديو)
lebanon 24
12/09/2025 22:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بوظة بنكهة "جديدة" تُثير الجدل حول العالم!
lebanon 24
12/09/2025 22:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
خطب 50 مرة وتزوج 3 مرات.. فنان سوري شهير يُثير الجدل بتصريحاته (فيديو)
lebanon 24
12/09/2025 22:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان سوري يُثير الجدل بتصريحاته الجريئة بشأن علاقته الحميمة مع زوجته.. شاهدوا ماذا قال (فيديو)
lebanon 24
12/09/2025 22:05:05 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيانو رونالدو

روسيا اليوم

ريال مدريد

أرجنتيني

برشلونة

روسيا

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:50 | 2025-09-12
09:05 | 2025-09-12
08:13 | 2025-09-12
04:30 | 2025-09-12
02:45 | 2025-09-12
02:17 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24