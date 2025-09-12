29
رياضة
بسبب الكرة الذهبية.. توتر جديد بين باريس سان جيرمان وحكيمي
Lebanon 24
12-09-2025
|
09:05
A-
A+
قبل أيام قليلة من إعلان الفائز بالكرة الذهبية 2025، عاد الجدل من جديد ليخيم على علاقة
المغربي
أشرف حكيمي بناديه
باريس سان جيرمان
، وسط توترات قد تهدد استمرار الانسجام بين الطرفين.
حكيمي كان أكد في مقابلة مع قناة "كانال+" أنه يستحق التتويج بالكرة الذهبية، مشيرا إلى الموسم الكبير الذي قدمه مع
باريس
، خصوصا بعد تسجيله في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من
دوري أبطال أوروبا
، البطولة التي حصدها الفريق بقيادة لويس إنريكي.
غير أن تصريحاته لم تلق ترحيبا داخل إدارة النادي، التي فضلت توجيه الأضواء نحو عثمان ديمبيلي، خشية تشتيت الأصوات بين اللاعبين في سباق الجائزة.
صحيفة "ليكيب"
الفرنسية
كشفت أن التوتر لم يتوقف عند مسألة
الكرة
الذهبية، بل امتد لكون حكيمي أكثر اللاعبين اعتمادا عليهم في تشكيل إنريكي منذ الموسم الماضي، وهو ما يفرض عليه ضغطا إضافيا، خاصة مع اقتراب كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 21 كانون الأول المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن النجم المغربي لم يعد يشعر بنفس الراحة داخل أروقة النادي، بعد أن لاحظ نقصا في التعاون والدعم خلال ملف الكرة الذهبية، ما جعله يعتقد أن باريس لا يعامله بما يتناسب مع قيمته. (روسيا اليوم)
الكرة الذهبية 2025: غيابات مثيرة وتنافس محتدم بين نجوم أوروبا
Lebanon 24
الكرة الذهبية 2025: غيابات مثيرة وتنافس محتدم بين نجوم أوروبا
12/09/2025 22:05:11
12/09/2025 22:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. زابارني إلى باريس سان جيرمان
Lebanon 24
قريباً.. زابارني إلى باريس سان جيرمان
12/09/2025 22:05:11
12/09/2025 22:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الحارس شيفالييه يقترب من "باريس سان جيرمان"
Lebanon 24
الحارس شيفالييه يقترب من "باريس سان جيرمان"
12/09/2025 22:05:11
12/09/2025 22:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جائزة الكرة الذهبية 2025.. هؤلاء أبرز المرشحين
Lebanon 24
جائزة الكرة الذهبية 2025.. هؤلاء أبرز المرشحين
12/09/2025 22:05:11
12/09/2025 22:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
Lebanon 24
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
10:50 | 2025-09-12
12/09/2025 10:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بمشاركة 13 نادياً و38 أكاديمية.. برجا تحتفل بأضخم مهرجان رياضي في تاريخها
Lebanon 24
بمشاركة 13 نادياً و38 أكاديمية.. برجا تحتفل بأضخم مهرجان رياضي في تاريخها
08:13 | 2025-09-12
12/09/2025 08:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بينيتيز يثير الجدل بتصريحاته حول صلاح ورونالدو
Lebanon 24
بينيتيز يثير الجدل بتصريحاته حول صلاح ورونالدو
07:13 | 2025-09-12
12/09/2025 07:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"مونديال 2026".. نسخة استثنائية قد تحمل الرقم القياسي للعرب
Lebanon 24
"مونديال 2026".. نسخة استثنائية قد تحمل الرقم القياسي للعرب
04:30 | 2025-09-12
12/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق يودي بحياة شخصية رياضية.. من هو؟
Lebanon 24
حريق يودي بحياة شخصية رياضية.. من هو؟
02:45 | 2025-09-12
12/09/2025 02:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
15:34 | 2025-09-11
11/09/2025 03:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
10:50 | 2025-09-12
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
08:13 | 2025-09-12
بمشاركة 13 نادياً و38 أكاديمية.. برجا تحتفل بأضخم مهرجان رياضي في تاريخها
07:13 | 2025-09-12
بينيتيز يثير الجدل بتصريحاته حول صلاح ورونالدو
04:30 | 2025-09-12
"مونديال 2026".. نسخة استثنائية قد تحمل الرقم القياسي للعرب
02:45 | 2025-09-12
حريق يودي بحياة شخصية رياضية.. من هو؟
02:17 | 2025-09-12
جدل في السعودية بعد تقليص فترة الانتقالات
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
12/09/2025 22:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
12/09/2025 22:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
12/09/2025 22:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
