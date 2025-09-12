بسبب الكرة الذهبية.. توتر جديد بين باريس سان جيرمان وحكيمي

قبل أيام قليلة من إعلان الفائز بالكرة الذهبية 2025، عاد الجدل من جديد ليخيم على علاقة أشرف حكيمي بناديه ، وسط توترات قد تهدد استمرار الانسجام بين الطرفين.

حكيمي كان أكد في مقابلة مع قناة "كانال+" أنه يستحق التتويج بالكرة الذهبية، مشيرا إلى الموسم الكبير الذي قدمه مع ، خصوصا بعد تسجيله في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من ، البطولة التي حصدها الفريق بقيادة لويس إنريكي.



غير أن تصريحاته لم تلق ترحيبا داخل إدارة النادي، التي فضلت توجيه الأضواء نحو عثمان ديمبيلي، خشية تشتيت الأصوات بين اللاعبين في سباق الجائزة.



صحيفة "ليكيب" كشفت أن التوتر لم يتوقف عند مسألة الذهبية، بل امتد لكون حكيمي أكثر اللاعبين اعتمادا عليهم في تشكيل إنريكي منذ الموسم الماضي، وهو ما يفرض عليه ضغطا إضافيا، خاصة مع اقتراب كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 21 كانون الأول المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن النجم المغربي لم يعد يشعر بنفس الراحة داخل أروقة النادي، بعد أن لاحظ نقصا في التعاون والدعم خلال ملف الكرة الذهبية، ما جعله يعتقد أن باريس لا يعامله بما يتناسب مع قيمته. (روسيا اليوم)