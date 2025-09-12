Advertisement

رياضة

بسبب الكرة الذهبية.. توتر جديد بين باريس سان جيرمان وحكيمي

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:05
قبل أيام قليلة من إعلان الفائز بالكرة الذهبية 2025، عاد الجدل من جديد ليخيم على علاقة المغربي أشرف حكيمي بناديه باريس سان جيرمان، وسط توترات قد تهدد استمرار الانسجام بين الطرفين.
حكيمي كان أكد في مقابلة مع قناة "كانال+" أنه يستحق التتويج بالكرة الذهبية، مشيرا إلى الموسم الكبير الذي قدمه مع باريس، خصوصا بعد تسجيله في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من دوري أبطال أوروبا، البطولة التي حصدها الفريق بقيادة لويس إنريكي.

غير أن تصريحاته لم تلق ترحيبا داخل إدارة النادي، التي فضلت توجيه الأضواء نحو عثمان ديمبيلي، خشية تشتيت الأصوات بين اللاعبين في سباق الجائزة.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن التوتر لم يتوقف عند مسألة الكرة الذهبية، بل امتد لكون حكيمي أكثر اللاعبين اعتمادا عليهم في تشكيل إنريكي منذ الموسم الماضي، وهو ما يفرض عليه ضغطا إضافيا، خاصة مع اقتراب كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 21 كانون الأول المقبل.
 
وأوضحت الصحيفة أن النجم المغربي لم يعد يشعر بنفس الراحة داخل أروقة النادي، بعد أن لاحظ نقصا في التعاون والدعم خلال ملف الكرة الذهبية، ما جعله يعتقد أن باريس لا يعامله بما يتناسب مع قيمته. (روسيا اليوم) 
