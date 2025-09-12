بعد منع العلم الإسرائيلي... انسحاب 7 لاعبين من بطولة الشطرنج في إسبانيا

Advertisement

القرار شمل 7 لاعبين رفضوا خوض منافسات البطولة، وذلك تضامنًا مع في ظل الحرب المستمرة على .وأكد المنظمون للاعبين أنهم لن يسمحوا باللعب تحت العلم الإسرائيلي، ما دفعهم إلى الانسحاب احتجاجًا على هذا القرار.وقال أنخيل رئيس نادي سسيتاو للشطرنج الذي نظم الحدث: "انسحبوا واحدا تلو الآخر، وقرر آخرهم هذا الصباح عدم المجيء".وتابع: "تصرفنا وفقا للوائح الدولية، ونشكرهم على قرارهم".وقال للشطرنج إنه لم يكن على علم بقرار منع اللاعبين الإسرائيليين اللعب تحت علمهم.وذكر في بيان: "لم يكن لدى الاتحاد أي معرفة مسبقة بهذا القرار، ولم يصدر أي حكم بخصوصه، ولم تتم استشارته من قبل المنظمين. الاتحاد يدين بشدة أي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك القائم على الجنسية أو العلم".