رياضة

بعد منع العلم الإسرائيلي... انسحاب 7 لاعبين من بطولة الشطرنج في إسبانيا

Lebanon 24
12-09-2025 | 12:51
انسحب عدد من اللاعبين الإسرائيليين من بطولة سيستاو الدولية للشطرنج، اليوم الجمعة، التي تُقام في شمال إسبانيا، بعد منعهم من المشاركة بألوان العلم الإسرائيلي.
القرار شمل 7 لاعبين رفضوا خوض منافسات البطولة، وذلك تضامنًا مع الفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.


وأكد المنظمون للاعبين أنهم لن يسمحوا باللعب تحت العلم الإسرائيلي، ما دفعهم إلى الانسحاب احتجاجًا على هذا القرار.


وقال أنخيل أولمو رئيس نادي سسيتاو للشطرنج الذي نظم الحدث: "انسحبوا واحدا تلو الآخر، وقرر آخرهم هذا الصباح عدم المجيء".


وتابع: "تصرفنا وفقا للوائح الدولية، ونشكرهم على قرارهم".


وقال الاتحاد الدولي للشطرنج إنه لم يكن على علم بقرار منع اللاعبين الإسرائيليين اللعب تحت علمهم.


وذكر في بيان: "لم يكن لدى الاتحاد أي معرفة مسبقة بهذا القرار، ولم يصدر أي حكم بخصوصه، ولم تتم استشارته من قبل المنظمين. الاتحاد يدين بشدة أي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك القائم على الجنسية أو العلم".

