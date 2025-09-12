28
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد منع العلم الإسرائيلي... انسحاب 7 لاعبين من بطولة الشطرنج في إسبانيا
Lebanon 24
12-09-2025
|
12:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
انسحب عدد من اللاعبين الإسرائيليين من بطولة سيستاو الدولية للشطرنج، اليوم الجمعة، التي تُقام في شمال
إسبانيا
، بعد منعهم من المشاركة بألوان
العلم
الإسرائيلي
.
Advertisement
القرار شمل 7 لاعبين رفضوا خوض منافسات البطولة، وذلك تضامنًا مع
الفلسطينيين
في ظل الحرب المستمرة على
قطاع غزة
.
وأكد المنظمون للاعبين أنهم لن يسمحوا باللعب تحت العلم الإسرائيلي، ما دفعهم إلى الانسحاب احتجاجًا على هذا القرار.
وقال أنخيل
أولمو
رئيس نادي سسيتاو للشطرنج الذي نظم الحدث: "انسحبوا واحدا تلو الآخر، وقرر آخرهم هذا الصباح عدم المجيء".
وتابع: "تصرفنا وفقا للوائح الدولية، ونشكرهم على قرارهم".
وقال
الاتحاد الدولي
للشطرنج إنه لم يكن على علم بقرار منع اللاعبين الإسرائيليين اللعب تحت علمهم.
وذكر في بيان: "لم يكن لدى الاتحاد أي معرفة مسبقة بهذا القرار، ولم يصدر أي حكم بخصوصه، ولم تتم استشارته من قبل المنظمين. الاتحاد يدين بشدة أي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك القائم على الجنسية أو العلم".
مواضيع ذات صلة
رفضا للتطبيع.. انسحاب لاعب أردني من بطولة دولية
Lebanon 24
رفضا للتطبيع.. انسحاب لاعب أردني من بطولة دولية
13/09/2025 01:58:08
13/09/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة العالم لشطرنج الذكاء الاصطناعي!
Lebanon 24
بطولة العالم لشطرنج الذكاء الاصطناعي!
13/09/2025 01:58:08
13/09/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الحدث في حي الزيتون من أصعب الأحداث منذ 7 تشرين 2023
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الحدث في حي الزيتون من أصعب الأحداث منذ 7 تشرين 2023
13/09/2025 01:58:08
13/09/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: انسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: انسحاب مقاتلي العشائر من مدينة السويداء
13/09/2025 01:58:08
13/09/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الدولي
بطولة الشطرنج
الفلسطينيين
اتحاد الدول
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل نهاية عقده.. صلاح على أبواب الرحيل عن ليفربول!
Lebanon 24
قبل نهاية عقده.. صلاح على أبواب الرحيل عن ليفربول!
16:00 | 2025-09-12
12/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
Lebanon 24
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
10:50 | 2025-09-12
12/09/2025 10:50:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الكرة الذهبية.. توتر جديد بين باريس سان جيرمان وحكيمي
Lebanon 24
بسبب الكرة الذهبية.. توتر جديد بين باريس سان جيرمان وحكيمي
09:05 | 2025-09-12
12/09/2025 09:05:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بمشاركة 13 نادياً و38 أكاديمية.. برجا تحتفل بأضخم مهرجان رياضي في تاريخها
Lebanon 24
بمشاركة 13 نادياً و38 أكاديمية.. برجا تحتفل بأضخم مهرجان رياضي في تاريخها
08:13 | 2025-09-12
12/09/2025 08:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بينيتيز يثير الجدل بتصريحاته حول صلاح ورونالدو
Lebanon 24
بينيتيز يثير الجدل بتصريحاته حول صلاح ورونالدو
07:13 | 2025-09-12
12/09/2025 07:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل غير قادرة على مُهاجمة هذه الدولة العربيّة... ما هي نقاط قوّتها؟
Lebanon 24
إسرائيل غير قادرة على مُهاجمة هذه الدولة العربيّة... ما هي نقاط قوّتها؟
07:00 | 2025-09-12
12/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2025-09-12
قبل نهاية عقده.. صلاح على أبواب الرحيل عن ليفربول!
10:50 | 2025-09-12
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
09:05 | 2025-09-12
بسبب الكرة الذهبية.. توتر جديد بين باريس سان جيرمان وحكيمي
08:13 | 2025-09-12
بمشاركة 13 نادياً و38 أكاديمية.. برجا تحتفل بأضخم مهرجان رياضي في تاريخها
07:13 | 2025-09-12
بينيتيز يثير الجدل بتصريحاته حول صلاح ورونالدو
04:30 | 2025-09-12
"مونديال 2026".. نسخة استثنائية قد تحمل الرقم القياسي للعرب
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
13/09/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
13/09/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
13/09/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24