Advertisement

رياضة

قبل نهاية عقده.. صلاح على أبواب الرحيل عن ليفربول!

Lebanon 24
12-09-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1416255-638933184513239297.png
Doc-P-1416255-638933184513239297.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول يستعد لاحتمال رحيل نجمه المصري محمد صلاح مع نهاية الموسم الحالي، أي قبل عام واحد من انتهاء عقده الحالي مع النادي.
Advertisement
 


وكان صلاح، ثالث الهدافين التاريخيين لليفربول، قد جدد عقده مع "الريدز" في أبريل الماضي لمدة عامين، على أن ينتهي صيف 2027. إلا أن التقرير أوضح أن النجم المصري مرشح للرحيل قبل حلول هذا الموعد.



وبحسب ما أورد الموقع الإنجليزي: صلاح يدرس خياراته المستقبلية بعيداً عن ملعب "آنفيلد" إذ يعلم ليفربول جيداً بذلك ولهذا بدأ التفكير بالتعاقد مع مايكل أوليسي جناح بايرن ميونخ الألماني لخلافة النجم المصري.



وأتبع: لدى صلاح العديد من الخيارات في أوروبا وكذلك خارجها، ولهذا بدأ التفكير بمسيرته بعيداً عن ليفربول نهاية الموسم، وهو ما جعل النادي ينظر إلى مايكل أوليسي كخيار رئيسي لخلافة أحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا القميص الأحمر.



وأنفق ليفربول أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني في الصيف الحالي لتجديد صفوفه، إذ ضم الألماني فلوريان فيرتز والسويدي ألكسندر إيساك بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي.
مواضيع ذات صلة
قبل انطلاق الدوري.. صلاح يظهر بقميص ليفربول الجديد
lebanon 24
13/09/2025 01:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفربول يعلن إعارة نجمه الشاب رغم تجديد عقده: فرصة ذهبية للتألق!
lebanon 24
13/09/2025 01:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مباراة فريقه ليفربول.. صلاح يبكي إليكم السبب
lebanon 24
13/09/2025 01:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعويض غياب صلاح.. هذا ما سيفعله مدرب ليفربول
lebanon 24
13/09/2025 01:48:30 Lebanon 24 Lebanon 24

المصري محمد صلاح

المصري محمد

محمد صلاح

المستقبل

صلاح على

فلوريان

ليفربول

أوروبا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:51 | 2025-09-12
10:50 | 2025-09-12
09:05 | 2025-09-12
08:13 | 2025-09-12
07:13 | 2025-09-12
04:30 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24