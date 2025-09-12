28
رياضة
قبل نهاية عقده.. صلاح على أبواب الرحيل عن ليفربول!
Lebanon 24
12-09-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن نادي
ليفربول
يستعد لاحتمال رحيل نجمه
المصري محمد صلاح
مع نهاية الموسم الحالي، أي قبل عام واحد من انتهاء عقده الحالي مع النادي.
وكان صلاح، ثالث الهدافين التاريخيين لليفربول، قد جدد عقده مع "الريدز" في أبريل الماضي لمدة عامين، على أن ينتهي صيف 2027. إلا أن التقرير أوضح أن النجم المصري مرشح للرحيل قبل حلول هذا الموعد.
وبحسب ما أورد الموقع الإنجليزي: صلاح يدرس خياراته المستقبلية بعيداً عن ملعب "آنفيلد" إذ يعلم ليفربول جيداً بذلك ولهذا بدأ التفكير بالتعاقد مع
مايكل
أوليسي جناح بايرن ميونخ الألماني لخلافة النجم المصري.
وأتبع: لدى صلاح العديد من الخيارات في
أوروبا
وكذلك خارجها، ولهذا بدأ التفكير بمسيرته بعيداً عن ليفربول نهاية الموسم، وهو ما جعل النادي ينظر إلى مايكل أوليسي كخيار رئيسي لخلافة أحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا القميص الأحمر.
وأنفق ليفربول أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني في الصيف الحالي لتجديد صفوفه، إذ ضم الألماني
فلوريان
فيرتز والسويدي ألكسندر إيساك بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي.
