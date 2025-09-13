29
فليك ينتقد منتخب إسبانيا: استدعى يامال وهو يعلم أنه يعاني من ألم
Lebanon 24
13-09-2025
|
06:26
شنّ الألماني هانزي
فليك
، مدرب
برشلونة
، هجوماً لاذعاً على لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب
إسبانيا
، متهماً إياه بإجبار النجم الشاب لامين يامال على اللعب خلال فترة التوقف الدولي تحت تأثير المسكنات، الأمر الذي أدى إلى غيابه عن مواجهة
فالنسيا
الأحد في الجولة الرابعة من
الدوري الإسباني
.
وكان يامال قد شارك مع منتخب بلاده في مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام بلغاريا وتركيا.
وقال فليك في
مؤتمر صحفي
السبت: "المنتخب الإسباني استدعاه وهو يعلم أنه يعاني من آلام، لم يتمكن من التدرب مع زملائه، وأعطوه مسكنات ليشارك أمام بلغاريا وتركيا الأسبوع الماضي.
وواصل: بسبب هذا لن يكون لامين يامال متاحاً للعب أمام فالنسيا وهذا أمر مؤسف، كيف لهم أن يضمونه وهم يعرفون بأنه يعاني من آلام ؟ هذا عدم اهتمام.
وأتبع: في كل مباراة ضد بلغاريا وتركيا كانوا يتقدمون بفارق ثلاثة أهداف على الأقل، لكنه خاض 79 و73 دقيقة تواليا. لم يتدرب بين المباريات.
وكشف المدرب السابق لمنتخب
ألمانيا
أنه تحدث بإيجاز مع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي من خلال رسائل نصية، داعياً إلى "تواصل" أفضل بين الأندية والمنتخبات الوطنية، لتفادي هذا النوع من الإصابات، وقال: ربما إسبانيتي ليست جيدة، ربما إنجليزيته كذلك. التواصل قد يكون أفضل.
