Advertisement

رياضة

فليك ينتقد منتخب إسبانيا: استدعى يامال وهو يعلم أنه يعاني من ألم

Lebanon 24
13-09-2025 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1416521-638933838497168392.png
Doc-P-1416521-638933838497168392.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، هجوماً لاذعاً على لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا، متهماً إياه بإجبار النجم الشاب لامين يامال على اللعب خلال فترة التوقف الدولي تحت تأثير المسكنات، الأمر الذي أدى إلى غيابه عن مواجهة فالنسيا الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
Advertisement


وكان يامال قد شارك مع منتخب بلاده في مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام بلغاريا وتركيا.


وقال فليك في مؤتمر صحفي السبت: "المنتخب الإسباني استدعاه وهو يعلم أنه يعاني من آلام، لم يتمكن من التدرب مع زملائه، وأعطوه مسكنات ليشارك أمام بلغاريا وتركيا الأسبوع الماضي.



وواصل: بسبب هذا لن يكون لامين يامال متاحاً للعب أمام فالنسيا وهذا أمر مؤسف، كيف لهم أن يضمونه وهم يعرفون بأنه يعاني من آلام ؟ هذا عدم اهتمام.



وأتبع: في كل مباراة ضد بلغاريا وتركيا كانوا يتقدمون بفارق ثلاثة أهداف على الأقل، لكنه خاض 79 و73 دقيقة تواليا. لم يتدرب بين المباريات.


وكشف المدرب السابق لمنتخب ألمانيا أنه تحدث بإيجاز مع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي من خلال رسائل نصية، داعياً إلى "تواصل" أفضل بين الأندية والمنتخبات الوطنية، لتفادي هذا النوع من الإصابات، وقال: ربما إسبانيتي ليست جيدة، ربما إنجليزيته كذلك. التواصل قد يكون أفضل.
مواضيع ذات صلة
والد لامين يامال ينتقد الأمن في برشلونة
lebanon 24
13/09/2025 19:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب إسبانيا يسحق تركيا في تصفيات كأس العالم
lebanon 24
13/09/2025 19:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: إسبانيا تستدعي سفيرها من إسرائيل للتشاور
lebanon 24
13/09/2025 19:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسبانيا: سنواصل العمل لتطبيق حل الدولتين وهو السبيل الوحيد للسلام
lebanon 24
13/09/2025 19:59:59 Lebanon 24 Lebanon 24

المنتخبات الوطنية

الدوري الإسباني

كأس العالم

مؤتمر صحفي

فالنسيا

ألمانيا

برشلونة

إسبانيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:49 | 2025-09-13
04:00 | 2025-09-13
03:00 | 2025-09-13
01:00 | 2025-09-13
23:00 | 2025-09-12
16:00 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24