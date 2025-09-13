27
دراما الأمتار الأخيرة.. خطأ هولندي يمنح الذهب لأميركا في بطولة العالم لألعاب القوى
Lebanon 24
13-09-2025
|
15:14
photos
0
احتفظ المنتخب الأميركي بلقبه في سباق التتابع 4×400 متر مختلط في
بطولة العالم
لألعاب القوى المقامة حاليًا في العاصمة
اليابانية
طوكيو
، بعد سباق مثير حسمه في الأمتار الأخيرة.
وقطع الفريق الأميركي، المؤلف من برايس ديدمون ولينا إيربي-جاكسون وجينواه ماكريفر وأليكسيس هولمز، مسافة السباق بزمن قدره 3:08.80 دقائق، ليعادل بذلك أفضل توقيت في تاريخ البطولة والمسجل باسمه في بودابست قبل عامين.
وحصدت
هولندا
، بطلة أولمبياد
باريس
، الميدالية الفضية بزمن 3:09.96 دقائق، فيما ذهبت البرونزية إلى
بلجيكا
بعد منافسة قوية.
وجاء تتويج الفريق الأميركي بالذهب بعد أن ارتكبت
الهولندية
فيمكي بول خطأ عند خط النهاية أفقدها التوازن، ليقتنص الأميركيون الصدارة في اللحظات الحاسمة.
