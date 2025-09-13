دراما الأمتار الأخيرة.. خطأ هولندي يمنح الذهب لأميركا في بطولة العالم لألعاب القوى

Advertisement

احتفظ المنتخب الأميركي بلقبه في سباق التتابع 4×400 متر مختلط في لألعاب القوى المقامة حاليًا في العاصمة ، بعد سباق مثير حسمه في الأمتار الأخيرة.وقطع الفريق الأميركي، المؤلف من برايس ديدمون ولينا إيربي-جاكسون وجينواه ماكريفر وأليكسيس هولمز، مسافة السباق بزمن قدره 3:08.80 دقائق، ليعادل بذلك أفضل توقيت في تاريخ البطولة والمسجل باسمه في بودابست قبل عامين.وحصدت ، بطلة أولمبياد ، الميدالية الفضية بزمن 3:09.96 دقائق، فيما ذهبت البرونزية إلى بعد منافسة قوية.وجاء تتويج الفريق الأميركي بالذهب بعد أن ارتكبت فيمكي بول خطأ عند خط النهاية أفقدها التوازن، ليقتنص الأميركيون الصدارة في اللحظات الحاسمة.