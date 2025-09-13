ديربي مانشستر وبرشلونة – فالنسيا يتصدران أبرز مواجهات اليوم

Advertisement

يترقب عشاق اليوم الأحد 14 أيلول 2025 سلسلة من المواجهات القوية في أبرز البطولات الأوروبية والعربية، مع تحديد القنوات الناقلة لكل مباراة.في الدوري الإنكليزي، يلتقي ليفربول مع بيرنلي عند الساعة 05:00 مساءً على قناة "بي إن سبورت 1"، بينما تتجه الأنظار إلى ديربي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الساعة 07:30 مساءً على القناة نفسها.وفي ، يواجه نظيره فالنسيا عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي على "بي إن سبورت 1".عربيًا، يشهد الدوري السعودي مواجهة النصر أمام الخلود عند الساعة 10:00 مساءً على قناة "ثمانية 1"، فيما يلتقي الأهلي مع إنبي في الدوري المصري عند الساعة 09:00 مساءً على "أون سبورت 1".أما على الصعيد القاري، فيخوض بيراميدز المصري مباراة مهمة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس إنتركونتيننتال عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي على قناة "إم بي سي مصر 2".