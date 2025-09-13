Advertisement

رياضة

ديربي مانشستر وبرشلونة – فالنسيا يتصدران أبرز مواجهات اليوم

Lebanon 24
13-09-2025 | 23:38
A-
A+
Doc-P-1416613-638934287733246798.png
Doc-P-1416613-638934287733246798.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يترقب عشاق كرة القدم اليوم الأحد 14 أيلول 2025 سلسلة من المواجهات القوية في أبرز البطولات الأوروبية والعربية، مع تحديد القنوات الناقلة لكل مباراة.
Advertisement

في الدوري الإنكليزي، يلتقي ليفربول مع بيرنلي عند الساعة 05:00 مساءً على قناة "بي إن سبورت 1"، بينما تتجه الأنظار إلى ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الساعة 07:30 مساءً على القناة نفسها.

وفي الدوري الإسباني، يواجه برشلونة نظيره فالنسيا عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي على "بي إن سبورت 1".

عربيًا، يشهد الدوري السعودي مواجهة النصر أمام الخلود عند الساعة 10:00 مساءً على قناة "ثمانية 1"، فيما يلتقي الأهلي مع إنبي في الدوري المصري عند الساعة 09:00 مساءً على "أون سبورت 1".

أما على الصعيد القاري، فيخوض بيراميدز المصري مباراة مهمة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس إنتركونتيننتال عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي على قناة "إم بي سي مصر 2".
مواضيع ذات صلة
هذه أبرز مقرّرات جلسة مجلس الوزراء اليوم
lebanon 24
14/09/2025 08:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
للمواطنين.. هذه أبرز مقررات مجلس الوزراء اليوم
lebanon 24
14/09/2025 08:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه ابرز بنود جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم
lebanon 24
14/09/2025 08:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب مكافأة ضائعة.. أزمة حادة بين شتيغن وبرشلونة
lebanon 24
14/09/2025 08:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

مانشستر يونايتد

يوم الأحد

كرة القدم

الأوروبي

برشلونة

إنكليزي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2025-09-13
15:49 | 2025-09-13
15:14 | 2025-09-13
13:13 | 2025-09-13
08:49 | 2025-09-13
06:26 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24