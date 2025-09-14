29
رياضة
كيف يستفيد مانشستر سيتي من رحلة مدربه إلى الولايات المتحدة؟
Lebanon 24
14-09-2025
|
02:04
A-
A+
خلال فترة التوقف الدولي، ابتعد بيب غوارديولا مدرب
مانشستر
سيتي عن أجواء الضغط الكروي وسافر إلى
الولايات المتحدة
لمتابعة بطولات التنس والغولف، حيث حضر نهائي بطولة أميركا المفتوحة الذي فاز فيه كارلوس ألكاراز على يانيك سينر، كما تابع الجولة التدريبية لبطولة BMW PGA في وينتوورث بجوار لاعبي الغولف تيريل هاتون وتومي فليتوود.
غوارديولا أوضح أن مشاهدة كبار الرياضيين في قمة عطائهم منحته دروسًا ذهنية وفنية يمكن أن ينقلها إلى لاعبي مانشستر سيتي، مع التركيز على قوة الذهنية والعودة السريعة بعد الإخفاقات، مؤكّدًا أن هذه التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في المنافسة على أعلى المستويات.
ويستعد مانشستر سيتي بعد هذه الاستراحة لاستئناف مشواره في الدوري الإنكليزي الممتاز بمواجهة غريمه التقليدي
مانشستر يونايتد
في الديربي المرتقب، وسط آمال أن تساعد هذه الروح الجديدة الفريق
على استعادة
التوازن بعد بداية موسم شهد بعض الصعوبات.
غوارديولا شدد على أن الفوز بالديربي هدف مهم، لكنه أشار إلى أن الأهم يبقى التركيز على مشوار الموسم بأكمله وحصد الألقاب الكبرى، سواء في الدوري الإنكليزي أو
دوري
أبطال
أوروبا
أو الكؤوس المحلية.
