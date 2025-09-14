Advertisement

بانينكا" ميسي تخذله ومولر يتألق بثلاثية في الدوري الأميركي

Lebanon 24
14-09-2025 | 03:41
Doc-P-1416654-638934443026111842.png
Doc-P-1416654-638934443026111842.png photos 0
شهدت الجولة الأخيرة من الدوري الأميركي لكرة القدم أحداثًا مثيرة، إذ أهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء بطريقة "بانينكا" خلال خسارة فريقه إنتر ميامي أمام مضيفه شارلوت إف سي بثلاثية نظيفة، بينما خطف الألماني توماس مولر الأضواء بتسجيله ثلاثية "هاتريك" مع فريقه فانكوفر.
على ملعب "بنك أوف أميركا"، حصل إنتر ميامي في الدقيقة 32 على ركلة جزاء سددها ميسي (38 عامًا) بطريقة "بانينكا"، لكن الحارس الكرواتي كريستيان كافلينا تصدى لها بسهولة، قبل أن يفتتح أصحاب الأرض التسجيل بعد دقيقتين. وأضاف إيدام توكلوماتي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 47 و84 من ركلة جزاء، فيما أنهى إنتر ميامي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الأرجنتيني توماس أفيليس.

وغاب المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز عن اللقاء لتنفيذه عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات، عقب أحداث مباراة نهائي كأس الرابطتين الأميركية-المكسيكية نهاية آب.

وفي المقابل، أكرم فانكوفر ضيافة فيلادلفيا بسباعية نظيفة كان نصيب مولر منها ثلاثية في الدقائق 30 و45+1 من ركلتي جزاء و88، بينما سجل ماتياس لابوردا، إيمانويل سابي، والبديل راين إيلومي بقية الأهداف.

كما تألق الكوري الجنوبي هيونج-مين سون القادم حديثًا من توتنهام، فافتتح التسجيل منذ الدقيقة الأولى لصالح فريقه لوس أنجليس إف سي الفائز على مضيفه سان خوسيه 4-2. (كووورة)
الأرجنتيني ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

لكرة القدم

نهائي كأس

كرة القدم

إيمانويل

أرجنتيني

المكسيك

