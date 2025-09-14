28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
محبوبٌ جدّاً في بلده... العثور على بطل عالم سابق ميّتاً داخل منزله
Lebanon 24
14-09-2025
|
08:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُثر على
ريكي هاتون
، بطل العالم
البريطاني
السابق، ميتا في منزله عن عمر يناهز 46 عاما.
Advertisement
وكان هاتون بطل العالم في رياضة الملاكمة وأحد أكثر الملاكمين المحبوبين في
بريطانيا
.
وبعد تقاعده، عانى هاتون من الاكتئاب الشديد وإدمان
الكحول
والأفكار الانتحارية، وأصبح مدافعًا صريحًا عن التوعية بالصحة العقلية.
مواضيع ذات صلة
العثور على جثة رجل داخل منزله في سوق الخضار
Lebanon 24
العثور على جثة رجل داخل منزله في سوق الخضار
14/09/2025 19:58:42
14/09/2025 19:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصل عن زوجته العام الماضي... العثور على يوتيوبر شهير جدًا جثة داخل منزله (صورة)
Lebanon 24
انفصل عن زوجته العام الماضي... العثور على يوتيوبر شهير جدًا جثة داخل منزله (صورة)
14/09/2025 19:58:42
14/09/2025 19:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
Lebanon 24
بظروف غامضة.. العثور على نجمة مواقع التواصل ميتة داخل سيارتها على طريق عام (صور)
14/09/2025 19:58:42
14/09/2025 19:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شابة داخل منزلها... وتوقيف شقيقها
Lebanon 24
العثور على جثة شابة داخل منزلها... وتوقيف شقيقها
14/09/2025 19:58:42
14/09/2025 19:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
منوعات
ريكي هاتون
البريطاني
الكحول
الملا
عمر ي
رياض
طاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
عقوبات قوية تنتظر حكام مباراة ريال مدريد وسوسييداد
Lebanon 24
عقوبات قوية تنتظر حكام مباراة ريال مدريد وسوسييداد
10:50 | 2025-09-14
14/09/2025 10:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل لقاء فالنسيا.. ضربة موجعة لبرشلونة
Lebanon 24
قبل لقاء فالنسيا.. ضربة موجعة لبرشلونة
06:43 | 2025-09-14
14/09/2025 06:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قتلته.. استشهاد لاعب كرة قدم مع 14 من أفراد أسرته
Lebanon 24
إسرائيل قتلته.. استشهاد لاعب كرة قدم مع 14 من أفراد أسرته
04:54 | 2025-09-14
14/09/2025 04:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بانينكا" ميسي تخذله ومولر يتألق بثلاثية في الدوري الأميركي
Lebanon 24
بانينكا" ميسي تخذله ومولر يتألق بثلاثية في الدوري الأميركي
03:41 | 2025-09-14
14/09/2025 03:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يستفيد مانشستر سيتي من رحلة مدربه إلى الولايات المتحدة؟
Lebanon 24
كيف يستفيد مانشستر سيتي من رحلة مدربه إلى الولايات المتحدة؟
02:04 | 2025-09-14
14/09/2025 02:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
01:15 | 2025-09-14
14/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:50 | 2025-09-14
عقوبات قوية تنتظر حكام مباراة ريال مدريد وسوسييداد
06:43 | 2025-09-14
قبل لقاء فالنسيا.. ضربة موجعة لبرشلونة
04:54 | 2025-09-14
إسرائيل قتلته.. استشهاد لاعب كرة قدم مع 14 من أفراد أسرته
03:41 | 2025-09-14
بانينكا" ميسي تخذله ومولر يتألق بثلاثية في الدوري الأميركي
02:04 | 2025-09-14
كيف يستفيد مانشستر سيتي من رحلة مدربه إلى الولايات المتحدة؟
23:38 | 2025-09-13
ديربي مانشستر وبرشلونة – فالنسيا يتصدران أبرز مواجهات اليوم
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 19:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 19:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 19:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24