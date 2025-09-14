محبوبٌ جدّاً في بلده... العثور على بطل عالم سابق ميّتاً داخل منزله

عُثر على ، بطل العالم السابق، ميتا في منزله عن عمر يناهز 46 عاما.

Advertisement

وكان هاتون بطل العالم في رياضة الملاكمة وأحد أكثر الملاكمين المحبوبين في .

وبعد تقاعده، عانى هاتون من الاكتئاب الشديد وإدمان والأفكار الانتحارية، وأصبح مدافعًا صريحًا عن التوعية بالصحة العقلية.