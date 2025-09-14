Advertisement

رياضة

محبوبٌ جدّاً في بلده... العثور على بطل عالم سابق ميّتاً داخل منزله

Lebanon 24
14-09-2025 | 08:13
عُثر على ريكي هاتون، بطل العالم البريطاني السابق، ميتا في منزله عن عمر يناهز 46 عاما.
وكان هاتون بطل العالم في رياضة الملاكمة وأحد أكثر الملاكمين المحبوبين في بريطانيا
 
وبعد تقاعده، عانى هاتون من الاكتئاب الشديد وإدمان الكحول والأفكار الانتحارية، وأصبح مدافعًا صريحًا عن التوعية بالصحة العقلية.
 
Image
 
