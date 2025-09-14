عقوبات قوية تنتظر حكام مباراة ريال مدريد وسوسييداد

شهدت المباراة بين فريقي ومضيفه سوسييداد (2-1) مساء أمس السبت ضمن منافسات حالة تحكيمية أثارت الجدل.

فقد أشهر الحكم الإسباني خيل مانزانو البطاقة الحمراء مباشرة في وجه مدافع فريق ريال دين هويسن في الدقيقة 32 من عمر المباراة على ملعب "أنويتا"، بداعي أنه كام المدافع الأخير عندما قام بعرقلة أحد لاعبي ريال سوسييداد أثناء هجمة مرتدة.



ولكن بعد إعادة اللقطة تظهر الصورة أن البرازيلي إيدير ميليتاو كان بجانبه ولم يكن هويسن هو المدافع الأخير مع مهاجم سوسييداد.



وقال ألونسو، لريال مدريد، عقب اللقاء: "أعتقد أن هويسن كان يستحق بطاقة صفراء فقط، ميليتاو كان قريبا، والكرة لم تكن تحت سيطرة لاعب ريال سوسييداد".



وأضاف: "الحكم قدم لي تفسيرا حول البطاقة الحمراء، لكنني لم أقتنع به. دين كان غاضبا، لكنه شعر بالراحة بعد تحقيق الفوز".

من جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني اعترفت بخطأ الحكم في قرار طرد هويسن".



وأضاف التقرير: "من المؤكد أن اللقطة المثيرة للجدل ستشرح خلال الأسبوع وسيعترف بالخطأ، هذا الحدث ستكون له تبعات في صورة إيقاف، خاصة بالنسبة إلى فيغويروا فاسكيز، بسبب عدم تدخله من غرفة الـVAR لإجبار خيل مانزانو على تصحيح ما اعتبر خطأ، وهو أمر سيخضع أيضا لتحليل من قِبل اللجنة الفنية للحكام". (روسيا اليوم)