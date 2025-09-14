Advertisement

رياضة

عقوبات قوية تنتظر حكام مباراة ريال مدريد وسوسييداد

Lebanon 24
14-09-2025 | 10:50
شهدت المباراة بين فريقي ريال مدريد ومضيفه ريال سوسييداد (2-1) مساء أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم حالة تحكيمية أثارت الجدل.
فقد أشهر الحكم الإسباني خيل مانزانو البطاقة الحمراء مباشرة في وجه مدافع فريق ريال مدريد دين هويسن في الدقيقة 32 من عمر المباراة على ملعب "أنويتا"، بداعي أنه كام المدافع الأخير عندما قام بعرقلة أحد لاعبي ريال سوسييداد أثناء هجمة مرتدة.

ولكن بعد إعادة اللقطة تظهر الصورة أن البرازيلي إيدير ميليتاو كان بجانبه ولم يكن هويسن هو المدافع الأخير مع مهاجم سوسييداد.

وقال تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، عقب اللقاء: "أعتقد أن هويسن كان يستحق بطاقة صفراء فقط، ميليتاو كان قريبا، والكرة لم تكن تحت سيطرة لاعب ريال سوسييداد".

وأضاف: "الحكم قدم لي تفسيرا حول البطاقة الحمراء، لكنني لم أقتنع به. دين كان غاضبا، لكنه شعر بالراحة بعد تحقيق الفوز".
 
من جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم اعترفت بخطأ الحكم في قرار طرد هويسن".

وأضاف التقرير: "من المؤكد أن اللقطة المثيرة للجدل ستشرح خلال الأسبوع وسيعترف بالخطأ، هذا الحدث ستكون له تبعات في صورة إيقاف، خاصة بالنسبة إلى فيغويروا فاسكيز، بسبب عدم تدخله من غرفة الـVAR لإجبار خيل مانزانو على تصحيح ما اعتبر خطأ، وهو أمر سيخضع أيضا لتحليل من قِبل اللجنة الفنية للحكام". (روسيا اليوم) 
