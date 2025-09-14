28
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
عقوبات قوية تنتظر حكام مباراة ريال مدريد وسوسييداد
Lebanon 24
14-09-2025
|
10:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت المباراة بين فريقي
ريال مدريد
ومضيفه
ريال
سوسييداد (2-1) مساء أمس السبت ضمن منافسات
الدوري الإسباني لكرة القدم
حالة تحكيمية أثارت الجدل.
Advertisement
فقد أشهر الحكم الإسباني خيل مانزانو البطاقة الحمراء مباشرة في وجه مدافع فريق ريال
مدريد
دين هويسن في الدقيقة 32 من عمر المباراة على ملعب "أنويتا"، بداعي أنه كام المدافع الأخير عندما قام بعرقلة أحد لاعبي ريال سوسييداد أثناء هجمة مرتدة.
ولكن بعد إعادة اللقطة تظهر الصورة أن البرازيلي إيدير ميليتاو كان بجانبه ولم يكن هويسن هو المدافع الأخير مع مهاجم سوسييداد.
وقال
تشابي
ألونسو،
المدير الفني
لريال مدريد، عقب اللقاء: "أعتقد أن هويسن كان يستحق بطاقة صفراء فقط، ميليتاو كان قريبا، والكرة لم تكن تحت سيطرة لاعب ريال سوسييداد".
وأضاف: "الحكم قدم لي تفسيرا حول البطاقة الحمراء، لكنني لم أقتنع به. دين كان غاضبا، لكنه شعر بالراحة بعد تحقيق الفوز".
من جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأحد، إن "لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني
لكرة القدم
اعترفت بخطأ الحكم في قرار طرد هويسن".
وأضاف التقرير: "من المؤكد أن اللقطة المثيرة للجدل ستشرح خلال الأسبوع وسيعترف بالخطأ، هذا الحدث ستكون له تبعات في صورة إيقاف، خاصة بالنسبة إلى فيغويروا فاسكيز، بسبب عدم تدخله من غرفة الـVAR لإجبار خيل مانزانو على تصحيح ما اعتبر خطأ، وهو أمر سيخضع أيضا لتحليل من قِبل اللجنة الفنية للحكام". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ريال مدريد يواصل انطلاقته القوية.. ويفوز على أوفييدو
Lebanon 24
ريال مدريد يواصل انطلاقته القوية.. ويفوز على أوفييدو
15/09/2025 01:30:31
15/09/2025 01:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
صدام كروي في إسبانيا.. ريال مدريد يرفض نقل مباراة فياريال وبرشلونة إلى ميامي!
Lebanon 24
صدام كروي في إسبانيا.. ريال مدريد يرفض نقل مباراة فياريال وبرشلونة إلى ميامي!
15/09/2025 01:30:31
15/09/2025 01:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة موجعة لفريق ريال مدريد.. إصابة قلب دفاعه!
Lebanon 24
ضربة موجعة لفريق ريال مدريد.. إصابة قلب دفاعه!
15/09/2025 01:30:31
15/09/2025 01:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كروس: عرفت عن "الحظ" في ريال مدريد
Lebanon 24
كروس: عرفت عن "الحظ" في ريال مدريد
15/09/2025 01:30:31
15/09/2025 01:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني لكرة القدم
الدوري الإسباني
المدير الفني
روسيا اليوم
لكرة القدم
يوم الأحد
كرة القدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
نجم يعتزل كرة القدم بعمر 31 عاماً.. من هو؟
Lebanon 24
نجم يعتزل كرة القدم بعمر 31 عاماً.. من هو؟
14:59 | 2025-09-14
14/09/2025 02:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: احتجاجات مؤيدة لفلسطين توقف سباق إسبانيا للدراجات في مدريد
Lebanon 24
بالفيديو: احتجاجات مؤيدة لفلسطين توقف سباق إسبانيا للدراجات في مدريد
13:10 | 2025-09-14
14/09/2025 01:10:21
Lebanon 24
Lebanon 24
محبوبٌ جدّاً في بلده... العثور على بطل عالم سابق ميّتاً داخل منزله
Lebanon 24
محبوبٌ جدّاً في بلده... العثور على بطل عالم سابق ميّتاً داخل منزله
08:13 | 2025-09-14
14/09/2025 08:13:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل لقاء فالنسيا.. ضربة موجعة لبرشلونة
Lebanon 24
قبل لقاء فالنسيا.. ضربة موجعة لبرشلونة
06:43 | 2025-09-14
14/09/2025 06:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قتلته.. استشهاد لاعب كرة قدم مع 14 من أفراد أسرته
Lebanon 24
إسرائيل قتلته.. استشهاد لاعب كرة قدم مع 14 من أفراد أسرته
04:54 | 2025-09-14
14/09/2025 04:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
01:15 | 2025-09-14
14/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
09:54 | 2025-09-14
14/09/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:59 | 2025-09-14
نجم يعتزل كرة القدم بعمر 31 عاماً.. من هو؟
13:10 | 2025-09-14
بالفيديو: احتجاجات مؤيدة لفلسطين توقف سباق إسبانيا للدراجات في مدريد
08:13 | 2025-09-14
محبوبٌ جدّاً في بلده... العثور على بطل عالم سابق ميّتاً داخل منزله
06:43 | 2025-09-14
قبل لقاء فالنسيا.. ضربة موجعة لبرشلونة
04:54 | 2025-09-14
إسرائيل قتلته.. استشهاد لاعب كرة قدم مع 14 من أفراد أسرته
03:41 | 2025-09-14
بانينكا" ميسي تخذله ومولر يتألق بثلاثية في الدوري الأميركي
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
15/09/2025 01:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
15/09/2025 01:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
15/09/2025 01:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24