رياضة

الحاج ودياب وعقيقي أبطال لبنان للدراجات الجبلية

Lebanon 24
15-09-2025 | 06:10
نظّم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية بالتعاون مع نادي ماونت سبورتس كفردبيان بطولة لبنان للدراجات الجبلية لعام 2025، بمشاركة لاعبين من ست جمعيات اتحادية، وبمواكبة فرق الإسعاف من الصليب الأحمر اللبناني.
في فئة النخبة، توّج زاهر الحاج (نادي عاليه) بطلاً بعدما سيطر على السباق منذ انطلاقته، قاطعًا مسافة 10 كيلومترات بخمس دورات بزمن 39:28 دقيقة، متقدّمًا على جورج واكيم (هومنتمن عنجر) الذي حلّ ثانيًا، وعبدالله سلوم (عاليه) ثالثًا.

أما فئة الماسترز، فحصد خالد دياب (أوفياء الرياضي) المركز الأول بزمن 35:05 دقيقة لمسافة 8 كيلومترات (4 دورات)، أمام طوني عبدالله وويليم مسعد (ماونت سبورتس كفردبيان) اللذين احتلّا المركزين الثاني والثالث.

وفي فئة الشباب، أحرز بيتر عقيقي (ماونت سبورتس كفردبيان) اللقب بزمن 37:48 دقيقة، متفوّقًا على إنزو صهيون الذي جاء ثانيًا، وفاكو مازكيان (هومنتمن أنطلياس) ثالثًا.
