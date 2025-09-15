28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الحاج ودياب وعقيقي أبطال لبنان للدراجات الجبلية
Lebanon 24
15-09-2025
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّم
الاتحاد اللبناني
للدراجات الهوائية بالتعاون مع نادي ماونت سبورتس كفردبيان
بطولة لبنان
للدراجات الجبلية لعام 2025، بمشاركة لاعبين من ست جمعيات اتحادية، وبمواكبة فرق الإسعاف من
الصليب الأحمر
اللبناني.
Advertisement
في فئة النخبة، توّج زاهر الحاج (نادي عاليه) بطلاً بعدما سيطر على السباق منذ انطلاقته، قاطعًا مسافة 10 كيلومترات بخمس دورات بزمن 39:28 دقيقة، متقدّمًا على
جورج
واكيم (هومنتمن عنجر) الذي حلّ ثانيًا، وعبدالله سلوم (عاليه) ثالثًا.
أما فئة الماسترز، فحصد خالد
دياب
(أوفياء الرياضي) المركز الأول بزمن 35:05 دقيقة لمسافة 8 كيلومترات (4 دورات)، أمام طوني عبدالله وويليم مسعد (ماونت سبورتس كفردبيان) اللذين احتلّا المركزين الثاني والثالث.
وفي فئة الشباب، أحرز بيتر
عقيقي
(ماونت سبورتس كفردبيان) اللقب بزمن 37:48 دقيقة، متفوّقًا على إنزو صهيون الذي جاء ثانيًا، وفاكو مازكيان (هومنتمن أنطلياس) ثالثًا.
مواضيع ذات صلة
مواسمنا في الورهانية: أربع أولويات للزراعة الجبلية
Lebanon 24
مواسمنا في الورهانية: أربع أولويات للزراعة الجبلية
15/09/2025 15:52:48
15/09/2025 15:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أبطال لبنان في "الباركور" يلمعون عربياً: خمس ميداليات في عمان
Lebanon 24
أبطال لبنان في "الباركور" يلمعون عربياً: خمس ميداليات في عمان
15/09/2025 15:52:48
15/09/2025 15:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: الخطر على لبنان من الأميركي والإسرائيلي
Lebanon 24
الحاج حسن: الخطر على لبنان من الأميركي والإسرائيلي
15/09/2025 15:52:48
15/09/2025 15:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدي الإعاقة.. الغول يحصد لقب بطولة لبنان للدراجات
Lebanon 24
تحدي الإعاقة.. الغول يحصد لقب بطولة لبنان للدراجات
15/09/2025 15:52:48
15/09/2025 15:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد اللبناني
الصليب الأحمر
بطولة لبنان
أنطلياس
الصليب
الرياض
عقيقي
قد يعجبك أيضاً
أوجيه يفوز برالي تشيلي وينتزع صدارة بطولة العالم
Lebanon 24
أوجيه يفوز برالي تشيلي وينتزع صدارة بطولة العالم
03:23 | 2025-09-15
15/09/2025 03:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا تتوج ببطولة أوروبا لكرة السلة بفوز مثير على تركيا
Lebanon 24
ألمانيا تتوج ببطولة أوروبا لكرة السلة بفوز مثير على تركيا
02:57 | 2025-09-15
15/09/2025 02:57:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل الموعد المرتقب مع نابولي.. غوارديولا يحذر من "هذا الخطأ"
Lebanon 24
قبيل الموعد المرتقب مع نابولي.. غوارديولا يحذر من "هذا الخطأ"
23:57 | 2025-09-14
14/09/2025 11:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطأ فادح.. حارس مرمى يهدي هدفًا لفريق الخصم
Lebanon 24
خطأ فادح.. حارس مرمى يهدي هدفًا لفريق الخصم
23:00 | 2025-09-14
14/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم يعتزل كرة القدم بعمر 31 عاماً.. من هو؟
Lebanon 24
نجم يعتزل كرة القدم بعمر 31 عاماً.. من هو؟
14:59 | 2025-09-14
14/09/2025 02:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
09:54 | 2025-09-14
14/09/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
15:30 | 2025-09-14
14/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:00 | 2025-09-14
14/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توترات المنطقة ترتفع...هل الانفجار قريب؟
Lebanon 24
توترات المنطقة ترتفع...هل الانفجار قريب؟
10:01 | 2025-09-14
14/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:23 | 2025-09-15
أوجيه يفوز برالي تشيلي وينتزع صدارة بطولة العالم
02:57 | 2025-09-15
ألمانيا تتوج ببطولة أوروبا لكرة السلة بفوز مثير على تركيا
23:57 | 2025-09-14
قبيل الموعد المرتقب مع نابولي.. غوارديولا يحذر من "هذا الخطأ"
23:00 | 2025-09-14
خطأ فادح.. حارس مرمى يهدي هدفًا لفريق الخصم
14:59 | 2025-09-14
نجم يعتزل كرة القدم بعمر 31 عاماً.. من هو؟
13:10 | 2025-09-14
بالفيديو: احتجاجات مؤيدة لفلسطين توقف سباق إسبانيا للدراجات في مدريد
فيديو
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
15/09/2025 15:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
15/09/2025 15:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
15/09/2025 15:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24