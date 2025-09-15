الحاج ودياب وعقيقي أبطال لبنان للدراجات الجبلية

Advertisement

نظّم للدراجات الهوائية بالتعاون مع نادي ماونت سبورتس كفردبيان للدراجات الجبلية لعام 2025، بمشاركة لاعبين من ست جمعيات اتحادية، وبمواكبة فرق الإسعاف من اللبناني.في فئة النخبة، توّج زاهر الحاج (نادي عاليه) بطلاً بعدما سيطر على السباق منذ انطلاقته، قاطعًا مسافة 10 كيلومترات بخمس دورات بزمن 39:28 دقيقة، متقدّمًا على واكيم (هومنتمن عنجر) الذي حلّ ثانيًا، وعبدالله سلوم (عاليه) ثالثًا.أما فئة الماسترز، فحصد خالد (أوفياء الرياضي) المركز الأول بزمن 35:05 دقيقة لمسافة 8 كيلومترات (4 دورات)، أمام طوني عبدالله وويليم مسعد (ماونت سبورتس كفردبيان) اللذين احتلّا المركزين الثاني والثالث.وفي فئة الشباب، أحرز بيتر (ماونت سبورتس كفردبيان) اللقب بزمن 37:48 دقيقة، متفوّقًا على إنزو صهيون الذي جاء ثانيًا، وفاكو مازكيان (هومنتمن أنطلياس) ثالثًا.