رياضة
عن عمر 31 عامًا… مدافع دولي سابق يعلن اعتزاله كرة القدم!
Lebanon 24
15-09-2025
|
15:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المدافع الفرنسي الدولي السابق
صامويل أومتيتي
، الفائز بكأس العالم 2018، اعتزاله
كرة القدم
يوم الإثنين.
وكان أومتيتي، البالغ 31 عامًا، قد رحل عن نادي ليل الفرنسي في نهاية الموسم الماضي بعد مسيرة احترافية مع
برشلونة
وليون.
وقال أومتيتي، الذي عانى من الإصابات خلال مسيرته، في منشور على إنستغرام: بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإخفاقات، حان وقت الوداع... لقد بذلت كل ما في وسعي بشغف، ولا أندم على شيء.
انتقل أومتيتي إلى برشلونة عام 2016، وفاز بلقبين في
الدوري الإسباني
وثلاثة ألقاب في
كأس ملك إسبانيا
خلال سنواته السبع في
إسبانيا
.
وكان قلب الدفاع أحد أبرز لاعبي
فرنسا
في الفوز بكأس العالم 2018، حيث سجل الهدف الوحيد في نصف النهائي ضد
بلجيكا
.
وأصبح أومتيتي خامس لاعب فائز بكأس العالم في
روسيا
يعتزل، بعد رافائيل فاران، وبليز ماتويدي، وعادل رامي، وستيف مانداندا.
انضم أومتيتي إلى ليل في يناير 2024 بعد فترة إعارة في ليتشي
الإيطالي
، لكنه لم يشارك إلا في مباريات قليلة بسبب الإصابات المتكررة وجراحة الركبة.
