عن عمر 31 عامًا… مدافع دولي سابق يعلن اعتزاله كرة القدم!

وكان أومتيتي، البالغ 31 عامًا، قد رحل عن نادي ليل الفرنسي في نهاية الموسم الماضي بعد مسيرة احترافية مع وليون.وقال أومتيتي، الذي عانى من الإصابات خلال مسيرته، في منشور على إنستغرام: بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإخفاقات، حان وقت الوداع... لقد بذلت كل ما في وسعي بشغف، ولا أندم على شيء.انتقل أومتيتي إلى برشلونة عام 2016، وفاز بلقبين في وثلاثة ألقاب في خلال سنواته السبع في .وكان قلب الدفاع أحد أبرز لاعبي في الفوز بكأس العالم 2018، حيث سجل الهدف الوحيد في نصف النهائي ضد .وأصبح أومتيتي خامس لاعب فائز بكأس العالم في يعتزل، بعد رافائيل فاران، وبليز ماتويدي، وعادل رامي، وستيف مانداندا.انضم أومتيتي إلى ليل في يناير 2024 بعد فترة إعارة في ليتشي ، لكنه لم يشارك إلا في مباريات قليلة بسبب الإصابات المتكررة وجراحة الركبة.