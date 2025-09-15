Advertisement

رياضة

ريال مدريد يعيد بيلينغهام إلى صفوفه بعد التعافي من إصابة الكتف

Lebanon 24
15-09-2025 | 23:00
Doc-P-1417433-638935788389220233.png
Doc-P-1417433-638935788389220233.png photos 0
انضم لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام إلى قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة مارسيليا الفرنسي، الثلاثاء، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعافيه من إصابة في الكتف.
وكان بيلينغهام قد ابتعد عن المشاركة مع الفريق منذ بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة هذا الصيف، عقب خضوعه لعملية جراحية في كتفه يوم 16 تموز الماضي.
يُذكر أنّ النجم الإنجليزي عانى من مشاكل في الكتف منذ عام 2023، لكنه أجّل التدخل الجراحي سابقًا لتفادي الابتعاد طويلًا عن ريال مدريد وعن منتخب بلاده.


وغاب بلينغهام عن أربع مباريات بالدوري الإسباني بداية الموسم الجاري، حيث حقق فريقه الفوز فيها جميعا.


ويفتتح ريال مدريد، بطل المسابقة 15 مرة، مشواره في دوري الأبطال بمواجهة على أرضه مع مارسيليا الثلاثاء.
