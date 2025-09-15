ريال مدريد يعيد بيلينغهام إلى صفوفه بعد التعافي من إصابة الكتف

انضم لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام إلى قائمة استعدادًا لمواجهة مارسيليا الفرنسي، الثلاثاء، في الجولة الأولى من ، وذلك بعد تعافيه من إصابة في الكتف.

Advertisement



وكان بيلينغهام قد ابتعد عن المشاركة مع الفريق منذ بطولة للأندية في هذا الصيف، عقب خضوعه لعملية جراحية في كتفه يوم 16 الماضي. وكان بيلينغهام قد ابتعد عن المشاركة مع الفريق منذ بطولة للأندية في هذا الصيف، عقب خضوعه لعملية جراحية في كتفه يوم 16 الماضي.

يُذكر أنّ النجم الإنجليزي عانى من مشاكل في الكتف منذ عام 2023، لكنه أجّل التدخل الجراحي سابقًا لتفادي الابتعاد طويلًا عن وعن منتخب بلاده.





وغاب بلينغهام عن أربع مباريات بالدوري الإسباني بداية الموسم الجاري، حيث حقق فريقه الفوز فيها جميعا.





ويفتتح ريال مدريد، بطل المسابقة 15 مرة، مشواره في بمواجهة على أرضه مع مارسيليا الثلاثاء.