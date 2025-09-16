28
رياضة
استبعاد هوكر البطل الأولمبي الأميركي في سباق 1500 متر من بطولة العالم
Lebanon 24
16-09-2025
|
03:16
A-
A+
استُبعد كول هوكر البطل الأولمبي الأمريكي في سباق 1500 متر من
بطولة العالم لألعاب القوى
في
طوكيو
الاثنين بعد أن ارتكب خطأ في الدور قبل النهائي.
وكان هوكر محاصرا بين مجموعة من المتسابقين كما كان الحال في النهائي الأولمبي قبل عام. ولمح هوكر ثغرة ليندفع بين منافسين اثنين حتى أنه مر بكتفه من بينهما قبل أن ينطلق وينهي السباق ثانيا.
وقال هوكر بعد السباق “كانت المنافسة قوية وكنت أبحث عن أي ثغرة.
“بذلت قصارى جهدي للعبور بأكبر قدر ممكن من النزاهة لكنني كنت أعلم أن الجميع سيأتي من الخلف بسرعة كبيرة.
“حوصرت قليلا هناك. حدث ذلك معي مرات كثيرة سابقا وحاولت فقط الحفاظ على هدوئي”.
لكن في هذه المرة لم يفلح الأمر ورفض المنظمون
الاستئناف
الذي تقدم به الفريق الأمريكي على استبعاد العداء.
وكان
الهولندي
نيلز لاروس أسرع المتأهلين للنهائي المقرر يوم الأربعاء كما تأهل
الثنائي
البريطاني
جوش كير وجيك وايتمان آخر بطلين للعالم بسهولة.
المصدر :
رويترز
