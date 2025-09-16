Advertisement

رياضة

يوفيتش تحصد أول ألقابها في بطولات اتحاد لاعبات التنس

Lebanon 24
16-09-2025
فازت الأميركية إيفا يوفيتش بأول لقب لها في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بفوزها 6-4 و6-1 على الكولومبية إميليانا أرانغو في نهائي بطولة وادي الحجارة المفتوحة (غوادالاخارا-المكسيك) أمس الأحد.
وأصبحت اللاعبة (17 عاما) المولودة في كاليفورنيا، والتي دخلت البطولة ذات 500 نقطة المقامة على الملاعب الصلبة في المركز 73 عالميا، أصغر لاعبة تفوز باللقب وأصغر أمريكية تحرز لقبا في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات منذ فوز كوكو غوف في بارما عام 2021.

وبهذا الفوز، دخلت يوفيتش قائمة أفضل 50 لاعبة عندما يصدر التصنيف العالمي للاعبات في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وخاضت أرانغو المباراة بشجاعة رغم مرضها وأنقذت اللاعبة (24 عاما) ثلاث نقاط للفوز بالمجموعة عند تأخرها 5-3 في المجموعة الافتتاحية، وكسرت إرسال يوفيتش مرتين لتظل في المباراة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24