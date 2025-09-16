عقوبة صارمة بحق لاعبي الأهلي المصري.. ما السبب؟

قررت إدارة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه لاعبي الفريق الأول بعد استمرار النتائج المخيبة في .

وتعادل الأهلي مع إنبي (1-1) الأحد الماضي، ليفقد الفريق نقطتين جديدتين ويرفع رصيده إلى 6 نقاط فقط من 5 مباريات (فوز وحيد و3 تعادلات وخسارة).



ويأمل الأهلي، أكثر الأندية تتويجا باللقب المحلي، في مصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة التعادلات الأخيرة والخسارة من بيراميدز وتراجعه للمركز الـ15 في سابقة ربما تكون الأولى في تاريخ النادي العريق بعد مرور ست جولات.



وأعلنت قناة النادي الأهلي أن الإدارة قررت تجميد مستحقات اللاعبين المالية عقب التعادل، من دون خصمها، وذلك لحين تحسن النتائج. (روسيا اليوم)