رياضة
كاسياس يثير جدلا حول التحكيم الإسباني
Lebanon 24
17-09-2025
|
09:58
A-
A+
تحدث إيكر كاسياس حارس
ريال مدريد
الأسطوري، عن الأزمة التحكيمية التي تعيشها
كرة القدم
الإسبانية
مؤخرا، مؤكدا أن ناديه يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي
لكرة القدم
"فيفا".
وأثناء مشاركته في عرض نسخة جديدة من برنامج ستوديو موفيستار لا ليغا في
مدريد
، تحدث كاسياس إلى
وسائل الإعلام
عن طرد دين هاوسن في مباراة
ريال
مدريد ضد ريال سوسيداد، مشيرا إلى أن كل بطاقة حمراء تثير الجدل سواء كانت ضد ريال مدريد أو لصالحه، مؤكدا على ضرورة ترك الحكام لأداء عملهم رغم الضغوط الكبيرة.
وأضاف: "ما يصب في صالحك يوما قد يعمل ضدك في اليوم التالي."
وبخصوص بداية موسم ريال مدريد، أشاد كاسياس بأداء الفريق بعد تحقيق أربعة انتصارات في أول أربع جولات بالدوري، مضيفا: "آمل أن يتمكن الفريق من نقل القوة والديناميكية إلى
دوري
أبطال
أوروبا
."
أما عن سباق
الكرة
الذهبية، فقال كاسياس: "أتمنى أن تذهب الجائزة لمن يستحقها فعلا. ديمبلي وفيتينيا قدما موسما رائعا، ولامين جمال فاز بالدوري الإسباني ويورو، لكن دوري أبطال أوروبا هو ما يمنح اللاعب الإضافة الكبرى. لامين لاعب ممتاز وسيكون حاسما لكرة القدم الإسبانية، وإذا لم يفز هذا العام، فسيكون له فرص لاحقة." (روسيا اليوم)
تابع
