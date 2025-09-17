كاسياس يثير جدلا حول التحكيم الإسباني

تحدث إيكر كاسياس حارس الأسطوري، عن الأزمة التحكيمية التي تعيشها مؤخرا، مؤكدا أن ناديه يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي "فيفا".

وأثناء مشاركته في عرض نسخة جديدة من برنامج ستوديو موفيستار لا ليغا في ، تحدث كاسياس إلى عن طرد دين هاوسن في مباراة مدريد ضد ريال سوسيداد، مشيرا إلى أن كل بطاقة حمراء تثير الجدل سواء كانت ضد ريال مدريد أو لصالحه، مؤكدا على ضرورة ترك الحكام لأداء عملهم رغم الضغوط الكبيرة.



وأضاف: "ما يصب في صالحك يوما قد يعمل ضدك في اليوم التالي."



وبخصوص بداية موسم ريال مدريد، أشاد كاسياس بأداء الفريق بعد تحقيق أربعة انتصارات في أول أربع جولات بالدوري، مضيفا: "آمل أن يتمكن الفريق من نقل القوة والديناميكية إلى أبطال ."



أما عن سباق الذهبية، فقال كاسياس: "أتمنى أن تذهب الجائزة لمن يستحقها فعلا. ديمبلي وفيتينيا قدما موسما رائعا، ولامين جمال فاز بالدوري الإسباني ويورو، لكن دوري أبطال أوروبا هو ما يمنح اللاعب الإضافة الكبرى. لامين لاعب ممتاز وسيكون حاسما لكرة القدم الإسبانية، وإذا لم يفز هذا العام، فسيكون له فرص لاحقة." (روسيا اليوم)