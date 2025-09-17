بسبب إصابته... ريال مدريد سيفتقد هذا اللاعب لمدة 8 أسابيع

Advertisement

وأفاد النادي، يوم الأربعاء، أنّ اللاعب يعاني من إصابة في أوتار الركبة، وسط توقعات بتغيّبه عن المباريات لمدّة قد تصل إلى ثمانية أسابيع.وذكر في بيان: بعد الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي للفريق على لاعبنا، ترينت ألكسندر-أرنولد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية لساقه اليسرى. سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقا.