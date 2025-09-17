Advertisement

رياضة

بسبب إصابته... ريال مدريد سيفتقد هذا اللاعب لمدة 8 أسابيع

Lebanon 24
17-09-2025 | 12:31
يواجه فريق ريال مدريد، المتصدّر حاليًا للدوري الإسباني، غياب ظهيره الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد بسبب الإصابة.
وأفاد النادي، يوم الأربعاء، أنّ اللاعب يعاني من إصابة في أوتار الركبة، وسط توقعات بتغيّبه عن المباريات لمدّة قد تصل إلى ثمانية أسابيع.


وذكر ريال مدريد في بيان: بعد الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي للفريق على لاعبنا، ترينت ألكسندر-أرنولد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية لساقه اليسرى. سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقا.
