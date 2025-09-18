صلاح يتألق في دوري الابطال وفان دايك يقتل أحلام أتلتيكو



Advertisement



دخل أصحاب الأرض بقوة، وسجلوا هدفين في أول ست دقائق؛ حيث افتتح أندرو روبرتسون التسجيل في الدقيقة الرابعة من كرة غيرت اتجاهها بعد تسديدة لمحمد صلاح من ركلة حرة، قبل أن يضيف النجم المصري الهدف الثاني بعد تبادل للكرة مع الهولندي ريان جرافينبرخ (6).



ورفع صلاح رصيده إلى 52 هدفا في 99 مباراة بدوري الأبطال، متجاوزا الفرنسي تييري هنري (51 هدفًا في 115 مباراة).



وكاد صلاح أن يضيف هدفا آخر في الدقيقة 21 لكن تسديدته مرت بجوار القائم، فيما أهدر جيريمي فريمبونغ فرصة مؤكدة بعدما فشل في استغلال تمريرة فيرتز أمام المرمى الخالي. انتزع ليفربول فوزا مثيرا وثمينا على ضيفه أتلتيكو الإسباني بنتيجة 3-2، مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال .دخل أصحاب الأرض بقوة، وسجلوا هدفين في أول ست دقائق؛ حيث افتتح أندرو روبرتسون التسجيل في الدقيقة الرابعة من كرة غيرت اتجاهها بعد تسديدة لمحمد صلاح من ركلة حرة، قبل أن يضيف النجم المصري الهدف الثاني بعد تبادل للكرة مع الهولندي ريان جرافينبرخ (6).ورفع صلاح رصيده إلى 52 هدفا في 99 مباراة بدوري الأبطال، متجاوزا الفرنسي تييري هنري (51 هدفًا في 115 مباراة).وكاد صلاح أن يضيف هدفا آخر في الدقيقة 21 لكن تسديدته مرت بجوار القائم، فيما أهدر جيريمي فريمبونغ فرصة مؤكدة بعدما فشل في استغلال تمريرة فيرتز أمام المرمى الخالي.

رغم سيطرة ليفربول، قلص ماركوس يورينتي النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+3) بعد تبادل رائع للكرة مع جياكومو راسبادوري.



وكاد راسبادوري أن يدرك التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 52 لكن الحارس أليسون بيكر أنقذ مرماه، قبل أن يرد القائم كرة قوية من صلاح (56).



وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد ألكسندر إيزاك لأول مرة بقميص ليفربول، قبل أن يستبدله المدرب بالفرنسي هوجو إيكيتيكي، الذي أهدر فرصة محققة (66).



وفي الدقيقة 81 عاد يورينتي ليهز الشباك مجددًا بتسديدة قوية مانحًا التعادل لفريقه.