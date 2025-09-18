رونالدو.. الـ1000 هدف يقترب مع النصر السعودي

Advertisement

- قوة هجومية مرعبة: النصر سجل 16 هدفًا في 5 مباريات رسمية، بينها انتصارات عريضة على التعاون (5-0) واستقلول (5-0) في أبطال 2.

- فرصة ذهبية في آسيا: البطولة القارية تمنح رونالدو فرصة مثالية لتعزيز حصيلته التهديفية، خصوصًا في المباريات التي تُلعب داخل .

- تحسن العناصر المحلية: تألق لاعبون مثل غريب والحارس راغد النجار، بجانب المدافع عبد الإله العمري وسعد الناصر وهارون كمارا.

- تألق الأجانب: انضمام الفرنسي كينغسلي كومان، وتحسن أداء ساديو ماني، بجانب البرازيليين ويسلي وأنغيلو.

- عقلية المدرب جورجي جيسوس: المدرب فرض أسلوبه التكتيكي والنفسي على الفريق، واضعًا ثقافة الانتصارات كأولوية دائمة.

يحلم النجم ، قائد نادي النصر السعودي، بموسم مختلف واستثنائي بعد تجديد عقده حتى صيف 2027، حيث يسعى للوصول إلى إنجازه التاريخي بتسجيل 1000 هدف في مسيرته، وهو على بعد 57 هدفًا فقط.رونالدو الذي لم يحقق مع النصر سوى لقب كأس للأندية العربية الأبطال في صيف 2023، يتطلع إلى حصد المزيد من البطولات هذا الموسم، في ظل التطور الكبير للفريق على المستوى المحلي والقاري.بهذه العوامل، يبدو رونالدو على أعتاب موسم تاريخي قد يقوده لتحقيق أهدافه الفردية والجماعية مع النصر.