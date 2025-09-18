Advertisement

رياضة

رونالدو.. الـ1000 هدف يقترب مع النصر السعودي

Lebanon 24
18-09-2025 | 07:00
يحلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بموسم مختلف واستثنائي بعد تجديد عقده حتى صيف 2027، حيث يسعى للوصول إلى إنجازه التاريخي بتسجيل 1000 هدف في مسيرته، وهو على بعد 57 هدفًا فقط.
رونالدو الذي لم يحقق مع النصر سوى لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في صيف 2023، يتطلع إلى حصد المزيد من البطولات هذا الموسم، في ظل التطور الكبير للفريق على المستوى المحلي والقاري.

مؤشرات موسم أسطوري لرونالدو مع النصر
- قوة هجومية مرعبة: النصر سجل 16 هدفًا في 5 مباريات رسمية، بينها انتصارات عريضة على التعاون (5-0) واستقلول (5-0) في دوري أبطال آسيا 2.
- فرصة ذهبية في آسيا: البطولة القارية تمنح رونالدو فرصة مثالية لتعزيز حصيلته التهديفية، خصوصًا في المباريات التي تُلعب داخل السعودية.
- تحسن العناصر المحلية: تألق لاعبون مثل عبد الرحمن غريب والحارس راغد النجار، بجانب المدافع عبد الإله العمري وسعد الناصر وهارون كمارا.
- تألق الأجانب: انضمام الفرنسي كينغسلي كومان، وتحسن أداء ساديو ماني، بجانب البرازيليين ويسلي وأنغيلو.
- عقلية المدرب جورجي جيسوس: المدرب البرتغالي فرض أسلوبه التكتيكي والنفسي على الفريق، واضعًا ثقافة الانتصارات كأولوية دائمة.

بهذه العوامل، يبدو رونالدو على أعتاب موسم تاريخي قد يقوده لتحقيق أهدافه الفردية والجماعية مع النصر.
رياضة

متفرقات

البرتغالي كريستيانو رونالدو

الملك سلمان

عبد الرحمن

البرتغالي

السعودية

السعود

سعودي

