رياضة

"كلوب بروج" اكتسح "موناكو" بـ4 أهداف

Lebanon 24
18-09-2025 | 15:59
فاز فريق كلوب بروج البلجيكي على موناكو الفرنسيّ، بـ4 أهداف مقابل هدف واحد، في معلب يان بريدل.
وسجّل هانز فاناكين هدفاً في مرمى موناكو، وصنع آخر، كما أحرز نيكولو تريسولدي ورافائيل أونيديكا ومامادو دياكون ثلاثة أهداف أخرى.

أما من ناحية موناكو، فأحرز أنسو فاتي هدفا شرفيا في الدقائق الأخيرة من المباراة. (الامارات 24)
