27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"كلوب بروج" اكتسح "موناكو" بـ4 أهداف
Lebanon 24
18-09-2025
|
15:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز فريق
كلوب بروج
البلجيكي على
موناكو
الفرنسيّ، بـ4 أهداف مقابل هدف واحد، في معلب يان بريدل.
Advertisement
وسجّل هانز فاناكين هدفاً في مرمى موناكو، وصنع آخر، كما أحرز نيكولو تريسولدي ورافائيل أونيديكا ومامادو دياكون ثلاثة أهداف أخرى.
أما من ناحية موناكو، فأحرز
أنسو فاتي
هدفا شرفيا في الدقائق الأخيرة من المباراة. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
تعاون بين "بروج" و"يوكوجاوا" لإدخال الـ AI إلى غرف التحكم
Lebanon 24
تعاون بين "بروج" و"يوكوجاوا" لإدخال الـ AI إلى غرف التحكم
19/09/2025 00:34:57
19/09/2025 00:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالات "العربية".. اهداف سياسية
Lebanon 24
إطلالات "العربية".. اهداف سياسية
19/09/2025 00:34:57
19/09/2025 00:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هدفان أساسيان لـ"حزب الله" في الانتخابات "لحماية موقعه"
Lebanon 24
هدفان أساسيان لـ"حزب الله" في الانتخابات "لحماية موقعه"
19/09/2025 00:34:57
19/09/2025 00:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الهدف التالي: فك ارتباط "حزب الله" بـ"حركة أمل"
Lebanon 24
الهدف التالي: فك ارتباط "حزب الله" بـ"حركة أمل"
19/09/2025 00:34:57
19/09/2025 00:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أنسو فاتي
الامارات
ان بري
بلجيك
دياك
أوني
قد يعجبك أيضاً
إنجاز تاريخيّ لمانويل نوير... 100 فوز في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
إنجاز تاريخيّ لمانويل نوير... 100 فوز في دوري أبطال أوروبا
15:02 | 2025-09-18
18/09/2025 03:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 21 عاماً من مغادرته البرتغال... مورينيو يتولّى تدريب "بنفيكا"
Lebanon 24
بعد 21 عاماً من مغادرته البرتغال... مورينيو يتولّى تدريب "بنفيكا"
13:46 | 2025-09-18
18/09/2025 01:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة مدافع "بايرن ميونيخ"... كم سيغيب عن الملاعب؟
Lebanon 24
إصابة مدافع "بايرن ميونيخ"... كم سيغيب عن الملاعب؟
11:52 | 2025-09-18
18/09/2025 11:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تونس تطيح بمصر وتتأهل إلى دور الـ16 في مونديال الكرة الطائرة
Lebanon 24
تونس تطيح بمصر وتتأهل إلى دور الـ16 في مونديال الكرة الطائرة
10:30 | 2025-09-18
18/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تييري هنري يقلل من فرص ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
تييري هنري يقلل من فرص ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا
09:10 | 2025-09-18
18/09/2025 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:02 | 2025-09-18
إنجاز تاريخيّ لمانويل نوير... 100 فوز في دوري أبطال أوروبا
13:46 | 2025-09-18
بعد 21 عاماً من مغادرته البرتغال... مورينيو يتولّى تدريب "بنفيكا"
11:52 | 2025-09-18
إصابة مدافع "بايرن ميونيخ"... كم سيغيب عن الملاعب؟
10:30 | 2025-09-18
تونس تطيح بمصر وتتأهل إلى دور الـ16 في مونديال الكرة الطائرة
09:10 | 2025-09-18
تييري هنري يقلل من فرص ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا
07:00 | 2025-09-18
رونالدو.. الـ1000 هدف يقترب مع النصر السعودي
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 00:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 00:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 00:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24