"كلوب بروج" اكتسح "موناكو" بـ4 أهداف

فاز فريق البلجيكي على الفرنسيّ، بـ4 أهداف مقابل هدف واحد، في معلب يان بريدل.

وسجّل هانز فاناكين هدفاً في مرمى موناكو، وصنع آخر، كما أحرز نيكولو تريسولدي ورافائيل أونيديكا ومامادو دياكون ثلاثة أهداف أخرى.



أما من ناحية موناكو، فأحرز هدفا شرفيا في الدقائق الأخيرة من المباراة. (الامارات 24)