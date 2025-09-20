29
مثل سابقا منتخب فرنسا للشباب.. نجل زيدان يختار الجنسية الجزائرية
20-09-2025
03:00
أكد الاتحاد
الجزائري
لكرة القدم
أمس الجمعة حصول اللاعب لوكا زيدان، حارس مرمى غرناطة الإسباني رسميا على الجنسية الرياضية الجزائرية.
ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا) تأهيل اللاعب لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري.
وأكد الاتحاد أن نجل اللاعب العالمي ذي الأصول الجزائرية
زين الدين زيدان
الفائز بكأس العالم لكرة القدم 1998، أصبح تحت تصرف مدرب المنتخب الجزائري جمال الدين بيتكوفيتش ليكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب الجزائري في المباريات المقبلة.
وقرر لوكا زيدان تحويل ولائه الدولي للجزائر مما يضع حارس المرمى على خطى والده والمشاركة في
كأس العالم
.
وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن لوكا حسم قراره باللعب لصالح المنتخب الجزائري، حيث يرتقب أن يلتحق بـ"الخضر" خلال فترة التوقف الدولي لشهر تشرين الثاني المقبل.
وكان لوكا قد مثل سابقا منتخب
فرنسا
للشباب، وحقق مع منتخب فرنسا تحت 17 عامًا لقب "
يورو
2015".
الخارجية الجزائرية: استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر في باريس
الخارجية الجزائرية: استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر في باريس
سلامة مثل عون وسلام في جناز الرئيسة السابقة لمدارس الشويفات الدولية
سلامة مثل عون وسلام في جناز الرئيسة السابقة لمدارس الشويفات الدولية
إقفال محل مختار سابق بالشمع الأحمر... إليكم التفاصيل
إقفال محل مختار سابق بالشمع الأحمر... إليكم التفاصيل
لاعب أرسنال السابق يواجه قضايا "الاغتصاب والاعتداء الجنسي" أمام المحكمة
لاعب أرسنال السابق يواجه قضايا "الاغتصاب والاعتداء الجنسي" أمام المحكمة
