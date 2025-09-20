مثل سابقا منتخب فرنسا للشباب.. نجل زيدان يختار الجنسية الجزائرية

Advertisement

أكد الاتحاد أمس الجمعة حصول اللاعب لوكا زيدان، حارس مرمى غرناطة الإسباني رسميا على الجنسية الرياضية الجزائرية.ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد (الفيفا) تأهيل اللاعب لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري.وأكد الاتحاد أن نجل اللاعب العالمي ذي الأصول الجزائرية الفائز بكأس العالم لكرة القدم 1998، أصبح تحت تصرف مدرب المنتخب الجزائري جمال الدين بيتكوفيتش ليكون جاهزا للمشاركة مع المنتخب الجزائري في المباريات المقبلة.وقرر لوكا زيدان تحويل ولائه الدولي للجزائر مما يضع حارس المرمى على خطى والده والمشاركة في .وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن لوكا حسم قراره باللعب لصالح المنتخب الجزائري، حيث يرتقب أن يلتحق بـ"الخضر" خلال فترة التوقف الدولي لشهر تشرين الثاني المقبل.وكان لوكا قد مثل سابقا منتخب للشباب، وحقق مع منتخب فرنسا تحت 17 عامًا لقب " 2015".