Advertisement

رياضة

المنشطات توقف مودريك والشائعات تتزايد

Lebanon 24
21-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1419843-638940959964345565.png
Doc-P-1419843-638940959964345565.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّق الاتحاد الأوكراني لألعاب القوى على التقارير التي زعمت أن ميخايلو مودريك، جناح تشيلسي الموقوف، يستعد للتحول إلى ألعاب القوى بعد إيقافه عن اللعب إثر تعاطيه مادة "ميلدونيوم" المحظورة.
Advertisement

ونفت أولغا نيكولاينكو، المتحدثة باسم الاتحاد الأوكراني، في تصريحات لموقع "Dynamo.Kiev.Ua" وجود أي طلب رسمي من مودريك، مؤكدة أن "التحقيق في قضية المنشطات ما زال مستمرًا، وبالتالي هذا الأمر غير مطروح للنقاش".

كما شددت رئيسة الاتحاد الأوكراني لألعاب القوى، أولغا سالادوخا، في تصريحات لموقع "تريبونا"، على أن اللاعب "لا يتدرّب مع منتخب ألعاب القوى، ولا توجد أي محادثات حول انتقاله للمضمار".

ورغم السرعة القصوى التي أظهرها مودريك (36.6 كم/ساعة) مع تشيلسي عام 2023، أكدت المصادر الرسمية أن انتقاله إلى مستوى المنافسة الأولمبية في ألعاب القوى "بعيد تمامًا عن الواقع"، ليضع الاتحاد بذلك حدًا للشائعات المتداولة.
مواضيع ذات صلة
WADA توسع دائرة العقوبات في ملف المنشطات في روسيا
lebanon 24
22/09/2025 09:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
منشّط قاتل... مشروبات الطاقة تسرق حياة شباب لبنان
lebanon 24
22/09/2025 09:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المخاوف من التصعيد الاسرائيلي تتزايد وترقّب لاجتماع "لجنة المراقبة"
lebanon 24
22/09/2025 09:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أسباب شائعة للعقم عند الرجال.. ما هي؟
lebanon 24
22/09/2025 09:55:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوكراني

ميخايلو مودريك

جناح تشيلسي

باسم ال

تشيلسي

ريبون

أولغا

سي ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:38 | 2025-09-22
23:58 | 2025-09-21
16:35 | 2025-09-21
15:23 | 2025-09-21
15:22 | 2025-09-21
13:15 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24