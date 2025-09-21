المنشطات توقف مودريك والشائعات تتزايد

Advertisement

علّق لألعاب القوى على التقارير التي زعمت أن ، الموقوف، يستعد للتحول إلى ألعاب القوى بعد إيقافه عن اللعب إثر تعاطيه مادة "ميلدونيوم" المحظورة.ونفت نيكولاينكو، المتحدثة باسم الاتحاد الأوكراني، في تصريحات لموقع "Dynamo.Kiev.Ua" وجود أي طلب رسمي من مودريك، مؤكدة أن "التحقيق في قضية المنشطات ما زال مستمرًا، وبالتالي هذا الأمر غير مطروح للنقاش".كما شددت رئيسة الاتحاد الأوكراني لألعاب القوى، أولغا سالادوخا، في تصريحات لموقع "تريبونا"، على أن اللاعب "لا يتدرّب مع منتخب ألعاب القوى، ولا توجد أي محادثات حول انتقاله للمضمار".ورغم السرعة القصوى التي أظهرها مودريك (36.6 كم/ساعة) مع عام 2023، أكدت المصادر الرسمية أن انتقاله إلى مستوى المنافسة الأولمبية في ألعاب القوى "بعيد تمامًا عن الواقع"، ليضع الاتحاد بذلك حدًا للشائعات المتداولة.