رياضة
المنشطات توقف مودريك والشائعات تتزايد
Lebanon 24
21-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّق
الاتحاد الأوكراني
لألعاب القوى على التقارير التي زعمت أن
ميخايلو مودريك
،
جناح تشيلسي
الموقوف، يستعد للتحول إلى ألعاب القوى بعد إيقافه عن اللعب إثر تعاطيه مادة "ميلدونيوم" المحظورة.
ونفت
أولغا
نيكولاينكو، المتحدثة باسم الاتحاد الأوكراني، في تصريحات لموقع "Dynamo.Kiev.Ua" وجود أي طلب رسمي من مودريك، مؤكدة أن "التحقيق في قضية المنشطات ما زال مستمرًا، وبالتالي هذا الأمر غير مطروح للنقاش".
كما شددت رئيسة الاتحاد الأوكراني لألعاب القوى، أولغا سالادوخا، في تصريحات لموقع "تريبونا"، على أن اللاعب "لا يتدرّب مع منتخب ألعاب القوى، ولا توجد أي محادثات حول انتقاله للمضمار".
ورغم السرعة القصوى التي أظهرها مودريك (36.6 كم/ساعة) مع
تشيلسي
عام 2023، أكدت المصادر الرسمية أن انتقاله إلى مستوى المنافسة الأولمبية في ألعاب القوى "بعيد تمامًا عن الواقع"، ليضع الاتحاد بذلك حدًا للشائعات المتداولة.
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
04:30 | 2025-09-21
21/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
