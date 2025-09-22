ما هو مركز محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية 2025؟

لا يزال مركز النجم في سباق الذهبية لعام 2025 محل ترقب جماهيري كبير، خاصة بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع فريقه الإنكليزي.

حيث قاد صلاح الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، إلى جانب فوزه بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع أهداف في البريميرليغ.



ورغم عدم إعلان مجلة "فرانس فوتبول" بشكل رسمي عن الترتيب النهائي، فإن التسريبات تشير إلى أن صلاح سيكون ضمن المراكز الخمسة الأولى، بل إن بعض التقارير تضعه بين الثلاثة الأوائل إلى جانب عثمان ديمبيلي، رافينيا، ولامين جمال.



الجماهير تترقب ما إذا كان صلاح سيصنع التاريخ كأول لاعب عربي يحقق الكرة الذهبية، أو يكتفي بتسجيل اسمه في المراتب الأولى.

إحصائيات مع ليفربول لموسم (2024-25)* المباريات: 52* الأهداف: 34* التمريرات الحاسمة: 23* المساهمات التهديفية: 57* الألقاب: الدوري الإنجليزي.موعد حفل الكرة الذهبية 2025سيقام حفل الكرة الذهبية اليوم الاثنين على مسرح "دو شاتليه" في ، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت والقاهرة ومكة المكرمة، حيث سيتم الترتيب النهائي والفائز بالجائزة.