"الأمر جنوني"... "ذا روك" يكشف تأثير تحولات وزنه على مسيرته الفنية

ويستعد جونسون لعرض فيلمه الجديد The Smashing Machine في دور السينما بتاريخ 3 تشرين الاول، حيث يجسد شخصية المصارع السابق وبطل فنون القتال المختلطة مارك كير.ولتحقيق التشابه الدقيق مع الشخصية، اضطر جونسون إلى ارتداء أطراف صناعية وزيادة وزنه بما يقارب 13 كيلوغرامًا، بناءً على طلب المخرج سافدي، صاحب أعمال بارزة مثل Uncut Gems وOppenheimer.وعلّق المخرج سافدي على هذا التحول الجسدي قائلاً: "كان الأمر جنونيًا.. اكتساب العضلات اللازمة لم يكن سهلًا، لكنه تمكن من التكيف مع شخصية مارك كير بشكل مذهل".ويستمر جونسون في تحولات وزنه لتجسيد شخصية رجل في السبعين من عمره في فيلمه الجديد Lizard Music، وهو اقتباس من رواية الكاتب دانيال بينكووتر، وقال جونسون إنه يريد الانغماس الكامل في شخصياته والاختفاء داخلها، سواء من خلال زيادة وزنه أم إنقاصه، لتحقيق أقصى قدر من الواقعية في أدائه.وأضاف "ذا روك" في حديثه مع UNILAD: "اكتسبت 13 كيلوغرامًا لألعب دور مارك كير، ثم عدت إلى وزني الطبيعي، والآن أعمل على إنقاص وزني لتجسيد رجل في السبعين من عمره.. هذه فرصتي للانغماس والاختفاء تمامًا".وأكد الممثل أن تحولات وزنه تسمح له بالخروج من منطقة الراحة الفنية، والانطلاق نحو أدوار تتطلب تغييرات جذرية في الشكل والأداء، مضيفًا: "كان لدي صوت داخلي يقول يمكنك فعل المزيد، هناك المزيد.. وهذا ما أسعى إليه الآن".