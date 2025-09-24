26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"الأمر جنوني"... "ذا روك" يكشف تأثير تحولات وزنه على مسيرته الفنية
Lebanon 24
24-09-2025
|
15:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدث الممثل والمصارع العالمي دوين
جونسون
، الشهير بـ"ذا روك"، عن التحديات التي رافقت تغير وزنه الجذري من أجل أدواره السينمائية الأخيرة، الأمر الذي أثار قلق بعض معجبيه بشأن صحته.
Advertisement
ويستعد جونسون لعرض فيلمه الجديد The Smashing Machine في دور السينما بتاريخ 3 تشرين الاول، حيث يجسد شخصية المصارع السابق وبطل فنون القتال المختلطة مارك كير.
ولتحقيق التشابه الدقيق مع الشخصية، اضطر جونسون إلى ارتداء أطراف صناعية وزيادة وزنه بما يقارب 13 كيلوغرامًا، بناءً على طلب المخرج
بيني
سافدي، صاحب أعمال بارزة مثل Uncut Gems وOppenheimer.
وعلّق المخرج سافدي على هذا التحول الجسدي قائلاً: "كان الأمر جنونيًا.. اكتساب العضلات اللازمة لم يكن سهلًا، لكنه تمكن من التكيف مع شخصية مارك كير بشكل مذهل".
ويستمر جونسون في تحولات وزنه لتجسيد شخصية رجل في السبعين من عمره في فيلمه الجديد Lizard Music، وهو اقتباس من رواية الكاتب دانيال بينكووتر، وقال جونسون إنه يريد الانغماس الكامل في شخصياته والاختفاء داخلها، سواء من خلال زيادة وزنه أم إنقاصه، لتحقيق أقصى قدر من الواقعية في أدائه.
وأضاف "ذا روك" في حديثه مع UNILAD: "اكتسبت 13 كيلوغرامًا لألعب دور مارك كير، ثم عدت إلى وزني الطبيعي، والآن أعمل على إنقاص وزني لتجسيد رجل في السبعين من عمره.. هذه فرصتي للانغماس والاختفاء تمامًا".
وأكد الممثل أن تحولات وزنه تسمح له بالخروج من منطقة الراحة الفنية، والانطلاق نحو أدوار تتطلب تغييرات جذرية في الشكل والأداء، مضيفًا: "كان لدي صوت داخلي يقول يمكنك فعل المزيد، هناك المزيد.. وهذا ما أسعى إليه الآن".
مواضيع ذات صلة
"ذا روك" يخسر 27 كيلوغراماً: تحول لافت في مهرجان البندقية
Lebanon 24
"ذا روك" يخسر 27 كيلوغراماً: تحول لافت في مهرجان البندقية
25/09/2025 01:56:06
25/09/2025 01:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق من ترامب على شائعات "وفاته": الأمر جنوني
Lebanon 24
أول تعليق من ترامب على شائعات "وفاته": الأمر جنوني
25/09/2025 01:56:06
25/09/2025 01:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنى عبد العزيز تتوّج بـ"وسام ماسبيرو للإبداع" تكريماً لمسيرتها الفنية
Lebanon 24
لبنى عبد العزيز تتوّج بـ"وسام ماسبيرو للإبداع" تكريماً لمسيرتها الفنية
25/09/2025 01:56:06
25/09/2025 01:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للمسيّرات فوق السلسلة الشرقية واطراف النبي شيت وجنتا ويحفوفا
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للمسيّرات فوق السلسلة الشرقية واطراف النبي شيت وجنتا ويحفوفا
25/09/2025 01:56:06
25/09/2025 01:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وقال جون
youtube
وقال جو
جونسون
طراف
ويست
بيني
ارزة
قد يعجبك أيضاً
المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة... إليكم موعد "الكلاسيكو المنتظر"
Lebanon 24
المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة... إليكم موعد "الكلاسيكو المنتظر"
12:00 | 2025-09-24
24/09/2025 12:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب برشلونة يعلّق على "خيبة عدم فوز يامال بالكرة الذهبية".. ماذا قال؟
Lebanon 24
مدرب برشلونة يعلّق على "خيبة عدم فوز يامال بالكرة الذهبية".. ماذا قال؟
09:47 | 2025-09-24
24/09/2025 09:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفال كلف مهاجم ليفربول البطاقة الحمراء (فيديو)
Lebanon 24
احتفال كلف مهاجم ليفربول البطاقة الحمراء (فيديو)
07:26 | 2025-09-24
24/09/2025 07:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بضغط قطري… إسرائيل على حافة الطرد من تصفيات كأس العالم 2026
Lebanon 24
بضغط قطري… إسرائيل على حافة الطرد من تصفيات كأس العالم 2026
04:30 | 2025-09-24
24/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شراكة مبتكرة بين "ستيب أهيد" ونادي الحكمة
Lebanon 24
شراكة مبتكرة بين "ستيب أهيد" ونادي الحكمة
04:16 | 2025-09-24
24/09/2025 04:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
07:15 | 2025-09-24
24/09/2025 07:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
08:10 | 2025-09-24
24/09/2025 08:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
05:41 | 2025-09-24
24/09/2025 05:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
06:30 | 2025-09-24
24/09/2025 06:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خاله وسام حنا: ظهور نادر لابن عادل كرم مع والده.. أصبح نسخة عنه (صورة)
Lebanon 24
خاله وسام حنا: ظهور نادر لابن عادل كرم مع والده.. أصبح نسخة عنه (صورة)
00:47 | 2025-09-24
24/09/2025 12:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:00 | 2025-09-24
المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة... إليكم موعد "الكلاسيكو المنتظر"
09:47 | 2025-09-24
مدرب برشلونة يعلّق على "خيبة عدم فوز يامال بالكرة الذهبية".. ماذا قال؟
07:26 | 2025-09-24
احتفال كلف مهاجم ليفربول البطاقة الحمراء (فيديو)
04:30 | 2025-09-24
بضغط قطري… إسرائيل على حافة الطرد من تصفيات كأس العالم 2026
04:16 | 2025-09-24
شراكة مبتكرة بين "ستيب أهيد" ونادي الحكمة
04:01 | 2025-09-24
من هي لاعبة برشلونة التي حطمت رقم رونالدو؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
25/09/2025 01:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
25/09/2025 01:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
25/09/2025 01:56:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24