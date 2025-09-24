27
بطلة العالم متهمة بسرقة زميلتها... ما القصة؟
Lebanon 24
24-09-2025
|
23:00
A-
A+
من المقرر أن تمثل
الفرنسية
جوليا سيمون، بطلة العالم في البياثلون، أمام المحكمة بتهمة سرقة بطاقة ائتمان تخص زميلتها في الفريق، جوستين برايسا-بوشيه، قبل نحو ثلاث سنوات.
وستنظر
المحكمة الجنائية
في ألبرتفيل في القضية يوم 24 أكتوبر المقبل، بحسب صحيفة لو دوفيني ليبري الفرنسية، حيث تواجه اللاعبة تهمتي السرقة والاحتيال.
وجاءت التهم بعد اتهام سيمون باستخدام البطاقات لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت في عام 2022، تصل إلى عشر مرات، بينما تنفي اللاعبة جميع الاتهامات.
وفي عام 2023، تقرر استبعاد سيمون مؤقتًا من تدريبات الفريق، كما تم احتجازها لفترة قصيرة لدى الشرطة في أكتوبر من نفس العام.
وتؤكد سيمون أنها أجرت ثلاث عمليات شراء متطابقة، ما يشير، وفقًا لها، إلى أن الاتهامات لا أساس لها، وأنها ربما كانت ضحية سرقة هوية.
