Advertisement

رياضة

بطلة العالم متهمة بسرقة زميلتها... ما القصة؟

Lebanon 24
24-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1421158-638943569151057548.webp
Doc-P-1421158-638943569151057548.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المقرر أن تمثل الفرنسية جوليا سيمون، بطلة العالم في البياثلون، أمام المحكمة بتهمة سرقة بطاقة ائتمان تخص زميلتها في الفريق، جوستين برايسا-بوشيه، قبل نحو ثلاث سنوات.
Advertisement

وستنظر المحكمة الجنائية في ألبرتفيل في القضية يوم 24 أكتوبر المقبل، بحسب صحيفة لو دوفيني ليبري الفرنسية، حيث تواجه اللاعبة تهمتي السرقة والاحتيال.

وجاءت التهم بعد اتهام سيمون باستخدام البطاقات لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت في عام 2022، تصل إلى عشر مرات، بينما تنفي اللاعبة جميع الاتهامات.

وفي عام 2023، تقرر استبعاد سيمون مؤقتًا من تدريبات الفريق، كما تم احتجازها لفترة قصيرة لدى الشرطة في أكتوبر من نفس العام.

وتؤكد سيمون أنها أجرت ثلاث عمليات شراء متطابقة، ما يشير، وفقًا لها، إلى أن الاتهامات لا أساس لها، وأنها ربما كانت ضحية سرقة هوية.
مواضيع ذات صلة
نجمة عالمية متهمة بالسرقة
lebanon 24
25/09/2025 09:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تتهم شركة صينية شهيرة بالسرقة… ما القصّة؟
lebanon 24
25/09/2025 09:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
lebanon 24
25/09/2025 09:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بطلة مسلسل "إش إش" تشن هجوماً على زميلها في الوسط الفني.. ما القصة؟
lebanon 24
25/09/2025 09:04:49 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة الجنائية

الفرنسية جولي

الفرنسية

حكمت ال

بري ال

إنترنت

برايس

اثلون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:47 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:20 | 2025-09-25
15:12 | 2025-09-24
12:00 | 2025-09-24
09:47 | 2025-09-24
07:26 | 2025-09-24
04:30 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24