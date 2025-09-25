اليويفا يخفض فترة إيقاف أرسنال تيفات إلى سبع سنوات

Advertisement

خفض (اليويفا)، اليوم الأربعاء، فترة إيقاف تيفات من الجبل الأسود من المشاركة في جميع بطولاته إلى سبع سنوات بدلا من 10، مع تقليل الغرامة المالية من 500 ألف (586750 دولارا) إلى 400 ألف يورو، بعد أن استأنف الفريق ضد اتهامات بالتلاعب في نتائج المباريات.واتخذت والأخلاقيات والانضباط في اليويفا في يوليو الماضي قرارا بفرض حظر طويل بعد تحقيق في مزاعم التلاعب بنتائج مباراة الفريق أمام ألاشكيرت الأرميني في التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر في تموز 2023.وتم إلغاء عقوبة إيقاف دوسان بوليتيتش حارس أرسنال تيفات لمدة عشر سنوات. وكانت الهيئة قد فرضت عقوبة بالإيقاف للاعب نيكولا شيليبتش والمسؤول رانكو كرجوفيتش في تموز.