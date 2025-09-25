28
رياضة
اليويفا يخفض فترة إيقاف أرسنال تيفات إلى سبع سنوات
Lebanon 24
25-09-2025
|
02:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
خفض
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
(اليويفا)، اليوم الأربعاء، فترة إيقاف
أرسنال
تيفات من الجبل الأسود من المشاركة في جميع بطولاته إلى سبع سنوات بدلا من 10، مع تقليل الغرامة المالية من 500 ألف
يورو
(586750 دولارا) إلى 400 ألف يورو، بعد أن استأنف الفريق ضد اتهامات بالتلاعب في نتائج المباريات.
واتخذت
هيئة الرقابة
والأخلاقيات والانضباط في اليويفا في يوليو
تموز
الماضي قرارا بفرض حظر طويل بعد تحقيق في مزاعم التلاعب بنتائج مباراة الفريق أمام ألاشكيرت الأرميني في التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر
الأوروبي
في تموز 2023.
وتم إلغاء عقوبة إيقاف دوسان بوليتيتش حارس أرسنال تيفات لمدة عشر سنوات. وكانت الهيئة قد فرضت عقوبة بالإيقاف
مدى الحياة
للاعب نيكولا شيليبتش والمسؤول رانكو كرجوفيتش في تموز.
