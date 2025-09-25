Advertisement

رياضة

روسيا تطالب بإعادة فرقها للبطولات الدولية

Lebanon 24
25-09-2025 | 05:20
أعرب الأمين العام للاتحاد الروسي لكرة القدم مكسيم متروفانوف عن موقفه تجاه قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عدم استبعاد الفرق الإسرائيلية من المسابقات الأوروبية.
 ووفق ما نقلته صحيفة bookmaker-ratings، قال متروفانوف إن الخطوة العادلة هي "إعادة روسيا للمشاركة في البطولات الدولية"، مؤكدا أن "المطلوب ليس استبعاد أحد، بل استخدام المنافسات الكروية كوسيلة للتقريب بين الشعوب".

وكانت تقارير سابقة لصحيفة israel hayom أشارت إلى أن يويفا لن يستبعد الفرق الإسرائيلية بسبب الضغوط الأميركية، وأن مسألة الاستبعاد أزيلت من جدول الأعمال موقتا، ما يتيح لنادي مكابي تل أبيب خوض مبارياته المقررة في بطولات الأندية الأوروبية.
 
