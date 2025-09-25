Advertisement

أعرب للاتحاد الروسي مكسيم متروفانوف عن موقفه تجاه قرار "يويفا" عدم استبعاد الفرق من المسابقات الأوروبية.ووفق ما نقلته صحيفة bookmaker-ratings، قال متروفانوف إن الخطوة العادلة هي "إعادة للمشاركة في البطولات الدولية"، مؤكدا أن "المطلوب ليس استبعاد أحد، بل استخدام المنافسات الكروية كوسيلة للتقريب بين الشعوب".وكانت تقارير سابقة لصحيفة israel hayom أشارت إلى أن يويفا لن يستبعد الفرق الإسرائيلية بسبب الضغوط الأميركية، وأن مسألة الاستبعاد أزيلت من جدول الأعمال موقتا، ما يتيح لنادي مكابي خوض مبارياته المقررة في بطولات الأندية الأوروبية.