بطلة العالم 10 مرات في البياثلون الفرنسي متهمة بالاحتيال!

Advertisement

ستواجه البطلة في البياثلون جوليا سيمون المحكمة بتهم تتعلق بالسرقة والاحتيال باستخدام بطاقات مصرفية، وفق ما ذكرته صحيفة Le Dauphiné Libéré.وأوضحت التحقيقات أن الحادث وقع في عام 2021 خلال معسكر تدريبي للمنتخب الفرنسي، حيث يتهم سيمون باستخدام بطاقة ائتمان تعود لشخص آخر لإجراء مشتريات عبر الإنترنت. ومن بين الضحايا زميلتها في المنتخب جوستين بريزاز-بوشيه، التي استخدمت بطاقتها لشراء منتجات بمبالغ كبيرة دون علمها، بالإضافة إلى شخصين آخرين.وقدمت الشكاوى إلى المحكمة في كانون الثاني 2022، ما أدى إلى توتر العلاقة بين سيمون وبريزاز-بوشيه، ورغم ذلك، بدأت اللاعبتان مؤخرا بالظهور معا في بعض الفعاليات الرسمية.وسيطلب من كلتا البطلتين تقديم شهادتهما أمام ، بينما سيعرض المحققون الأدلة المتعلقة بالأجهزة التي تمت عبرها المشتريات المشبوهة.وتجدر الإشارة إلى أن سيمون هي بطلة عالم عشر مرات، كما فازت بكأس العالم لموسم 2022-2023 في الترتيب العام، وحققت الأولمبية في الألعاب الشتوية 2022 ببكين ضمن فريق التتابع.