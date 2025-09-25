27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بطلة العالم 10 مرات في البياثلون الفرنسي متهمة بالاحتيال!
Lebanon 24
25-09-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ستواجه البطلة
الفرنسية
في البياثلون جوليا سيمون المحكمة بتهم تتعلق بالسرقة والاحتيال باستخدام بطاقات مصرفية، وفق ما ذكرته صحيفة Le Dauphiné Libéré.
Advertisement
وأوضحت التحقيقات أن الحادث وقع في عام 2021 خلال معسكر تدريبي للمنتخب الفرنسي، حيث يتهم سيمون باستخدام بطاقة ائتمان تعود لشخص آخر لإجراء مشتريات عبر الإنترنت. ومن بين الضحايا زميلتها في المنتخب جوستين بريزاز-بوشيه، التي استخدمت بطاقتها لشراء منتجات بمبالغ كبيرة دون علمها، بالإضافة إلى شخصين آخرين.
وقدمت الشكاوى إلى المحكمة في كانون الثاني 2022، ما أدى إلى توتر العلاقة بين سيمون وبريزاز-بوشيه، ورغم ذلك، بدأت اللاعبتان مؤخرا بالظهور معا في بعض الفعاليات الرسمية.
وسيطلب من كلتا البطلتين تقديم شهادتهما أمام
المحكمة الجنائية
، بينما سيعرض المحققون الأدلة المتعلقة بالأجهزة التي تمت عبرها المشتريات المشبوهة.
وتجدر الإشارة إلى أن سيمون هي بطلة عالم عشر مرات، كما فازت بكأس العالم لموسم 2022-2023 في الترتيب العام، وحققت
الميدالية الذهبية
الأولمبية في الألعاب الشتوية 2022 ببكين ضمن فريق التتابع.
مواضيع ذات صلة
بطلة العالم متهمة بسرقة زميلتها... ما القصة؟
Lebanon 24
بطلة العالم متهمة بسرقة زميلتها... ما القصة؟
25/09/2025 21:04:59
25/09/2025 21:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أوهمتها وأوقعتها في الفخ.. فنّانة متّهمة بالاحتيال وانتحال صفة
Lebanon 24
أوهمتها وأوقعتها في الفخ.. فنّانة متّهمة بالاحتيال وانتحال صفة
25/09/2025 21:04:59
25/09/2025 21:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر لـ"أ ف ب": الفرنسي المتهم في اعتداءات نيس 2016 سيحاكم في العراق
Lebanon 24
مصدر لـ"أ ف ب": الفرنسي المتهم في اعتداءات نيس 2016 سيحاكم في العراق
25/09/2025 21:04:59
25/09/2025 21:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يعلن توقيف 10 متهمين.. وهذه تهمتهم!
Lebanon 24
الجيش يعلن توقيف 10 متهمين.. وهذه تهمتهم!
25/09/2025 21:04:59
25/09/2025 21:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الميدالية الذهبية
المحكمة الجنائية
كأس العالم
الفرنسية
شخص آخر
إنترنت
الذهب
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
حكيمي: إتّهامي بالاغتصاب مُجرّد كذبة
Lebanon 24
حكيمي: إتّهامي بالاغتصاب مُجرّد كذبة
13:43 | 2025-09-25
25/09/2025 01:43:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ساليبا يرفض الإنتقال لريال مدريد
Lebanon 24
ساليبا يرفض الإنتقال لريال مدريد
13:01 | 2025-09-25
25/09/2025 01:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ما آخر تطورات مفاوضات "الأهلي" مع المدرب البرتغالي لاج؟
Lebanon 24
ما آخر تطورات مفاوضات "الأهلي" مع المدرب البرتغالي لاج؟
10:00 | 2025-09-25
25/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تطالب بإعادة فرقها للبطولات الدولية
Lebanon 24
روسيا تطالب بإعادة فرقها للبطولات الدولية
05:20 | 2025-09-25
25/09/2025 05:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز مثير لأتليتيكو على فايكانو
Lebanon 24
فوز مثير لأتليتيكو على فايكانو
03:25 | 2025-09-25
25/09/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
16:45 | 2025-09-24
24/09/2025 04:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
00:41 | 2025-09-25
25/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:43 | 2025-09-25
حكيمي: إتّهامي بالاغتصاب مُجرّد كذبة
13:01 | 2025-09-25
ساليبا يرفض الإنتقال لريال مدريد
10:00 | 2025-09-25
ما آخر تطورات مفاوضات "الأهلي" مع المدرب البرتغالي لاج؟
05:20 | 2025-09-25
روسيا تطالب بإعادة فرقها للبطولات الدولية
03:25 | 2025-09-25
فوز مثير لأتليتيكو على فايكانو
03:13 | 2025-09-25
كيف خذل الصوت الإفريقي محمد صلاح؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
25/09/2025 21:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
25/09/2025 21:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
25/09/2025 21:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24