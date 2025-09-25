Advertisement

ما آخر تطورات مفاوضات "الأهلي" مع المدرب البرتغالي لاج؟

Lebanon 24
25-09-2025 | 10:00
جرت مفاوضات مكثفة خلال الساعات الماضية بين إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والمدرب البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لفريق بنفيكا.
وتأتي هذه المفاوضات في ظل رغبة الأهلي في حسم ملف المدير الفني الأجنبي، الذي سيخلف الإسباني خوسيه ريبيرو، والذي رحل عن الفريق عقب الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقررت إدارة الأهلي في وقت سابق تعيين عماد النحاس مدربًا موقتًا، لحين الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد، وبحسب صحيفة "أو جوجو" البرتغالية، فقد قدم النادي الأهلي عرضًا رسميًا لبرونو لاج بقيمة 4.8 مليون يورو سنويًا، في حين يطلب المدرب البرتغالي 5 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة قد تُحسم خلال ساعات، حيث من المتوقع أن يوافق "العملاق الأفريقي الثري على حد وصف الصحيفة على مطالب المدرب صاحب الـ49 عامًا".

وأوضحت الصحيفة أن 200 ألف يورو فقط تفصل الطرفين عن التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرة إلى أن لاج يقترب من خوض تجربته الأولى في القارة الأفريقية، بعد أن سبق ورفض عروضًا من الخليج والبرازيل لرغبته في الاستمرار داخل أوروبا.
