برشلونة يقلب الطاولة على أوفييدو ويواصل مطاردة ريال مدريد

حقق فوزاً صعباً على مضيفه أوفييدو بنتيجة 3-1، اليوم الخميس، في الجولة السادسة من .تقدم أصحاب الأرض أولاً عبر ألبرتو رينا في الدقيقة 33، قبل أن يدرك إيريك غارسيا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 56. وفي الدقيقة 70 أحرز الهدف الثاني للفريق الكاتالوني، فيما اختتم رونالد أراوخو الثلاثية في الدقيقة 88.بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر صاحب الـ18 نقطة.