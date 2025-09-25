Advertisement

رياضة

برشلونة يقلب الطاولة على أوفييدو ويواصل مطاردة ريال مدريد

Lebanon 24
25-09-2025 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1421643-638944623985925104.png
Doc-P-1421643-638944623985925104.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حقق برشلونة فوزاً صعباً على مضيفه ريال أوفييدو بنتيجة 3-1، اليوم الخميس، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
Advertisement

تقدم أصحاب الأرض أولاً عبر ألبرتو رينا في الدقيقة 33، قبل أن يدرك إيريك غارسيا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 56. وفي الدقيقة 70 أحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق الكاتالوني، فيما اختتم رونالد أراوخو الثلاثية في الدقيقة 88.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد صاحب الـ18 نقطة.
مواضيع ذات صلة
ريال مدريد يواصل انطلاقته القوية.. ويفوز على أوفييدو
lebanon 24
26/09/2025 08:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يواصل مقاطعة حفل الكرة الذهبية
lebanon 24
26/09/2025 08:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الحكم ظلم مارسيليا في ركلة جزاء ريال مدريد؟
lebanon 24
26/09/2025 08:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يتلقى ضربة مبكرة أمام مارسيليا
lebanon 24
26/09/2025 08:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني لكرة القدم

الدوري الإسباني

ليفاندوفسكي

ريال مدريد

لكرة القدم

كرة القدم

روبرت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2025-09-25
16:48 | 2025-09-25
15:05 | 2025-09-25
13:43 | 2025-09-25
13:01 | 2025-09-25
10:00 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24