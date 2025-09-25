26
رياضة
برشلونة يقلب الطاولة على أوفييدو ويواصل مطاردة ريال مدريد
Lebanon 24
25-09-2025
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق
برشلونة
فوزاً صعباً على مضيفه
ريال
أوفييدو بنتيجة 3-1، اليوم الخميس، في الجولة السادسة من
الدوري الإسباني لكرة القدم
.
تقدم أصحاب الأرض أولاً عبر ألبرتو رينا في الدقيقة 33، قبل أن يدرك إيريك غارسيا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 56. وفي الدقيقة 70 أحرز
روبرت
ليفاندوفسكي
الهدف الثاني للفريق الكاتالوني، فيما اختتم رونالد أراوخو الثلاثية في الدقيقة 88.
بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر
ريال مدريد
صاحب الـ18 نقطة.
