28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
إصابة قاتلة تُنهي حياة لاعب جمباز
Lebanon 24
26-09-2025
|
01:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي لاعب جمباز إندونيسي يبلغ من العمر 19 عامًا في أحد مستشفيات مدينة بنزا الروسية، متأثرًا بإصابته الخطيرة في الرقبة خلال معسكر تدريبي في 13 أيلول.
ووفقًا للمحققين، كان اللاعب يؤدي تمارين على جهاز العقلة برفقة مدربه، حين سقط بطريقة خاطئة في حفرة مملوءة بالرغوة، ما تسبب في إصابة بالغة في الرقبة.
Advertisement
وقال مدير
قصر الرياضة "بورتاسي" في بنزا،
أوليغ
مينكاريسكي، إن اللاعب تعرض لإصابة شديدة رغم وجود وسائل الأمان. فيما أوضح
نائب رئيس الاتحاد
الروسي للجمباز
فاسيلي
تيتوف أن التحقيقات أظهرت أن الرياضي "لم يكن مستعدًا لتنفيذ مثل هذا العنصر الصعب"، مؤكّدًا تقديم التعازي للاتحاد الإندونيسي واستعدادهم لتقديم الدعم اللازم.
مواضيع ذات صلة
منشّط قاتل... مشروبات الطاقة تسرق حياة شباب لبنان
Lebanon 24
منشّط قاتل... مشروبات الطاقة تسرق حياة شباب لبنان
26/09/2025 10:17:51
26/09/2025 10:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. حادثة غرق تنهي حياة طفلة!
Lebanon 24
في لبنان.. حادثة غرق تنهي حياة طفلة!
26/09/2025 10:17:51
26/09/2025 10:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في زغرتا.. صعقة كهربائية تنهي حياة طفل
Lebanon 24
في زغرتا.. صعقة كهربائية تنهي حياة طفل
26/09/2025 10:17:51
26/09/2025 10:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب يغرّم بعد إصابة عرابه أثناء رحلة صيد
Lebanon 24
لاعب يغرّم بعد إصابة عرابه أثناء رحلة صيد
26/09/2025 10:17:51
26/09/2025 10:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس الاتحاد
الاتحاد الروسي
رئيس الاتحاد
وقال مدير
نائب رئيس
فاسيلي
الرياض
رياضي
قد يعجبك أيضاً
توقعات الفائزين بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة.. يامال يسيطر
Lebanon 24
توقعات الفائزين بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة.. يامال يسيطر
03:03 | 2025-09-26
26/09/2025 03:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يقلب الطاولة على أوفييدو ويواصل مطاردة ريال مدريد
Lebanon 24
برشلونة يقلب الطاولة على أوفييدو ويواصل مطاردة ريال مدريد
23:30 | 2025-09-25
25/09/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مُهاجم "ارسنال" السابق عن 21 عاماً
Lebanon 24
وفاة مُهاجم "ارسنال" السابق عن 21 عاماً
23:00 | 2025-09-25
25/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يخرج عن صمته ويحسم الجدل: لست والد ميسي
Lebanon 24
فنان شهير يخرج عن صمته ويحسم الجدل: لست والد ميسي
16:48 | 2025-09-25
25/09/2025 04:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن يحصل على الكرة الذهبية إلا في هذه الحالة
Lebanon 24
أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن يحصل على الكرة الذهبية إلا في هذه الحالة
15:05 | 2025-09-25
25/09/2025 03:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
06:56 | 2025-09-25
25/09/2025 06:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:03 | 2025-09-26
توقعات الفائزين بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة.. يامال يسيطر
23:30 | 2025-09-25
برشلونة يقلب الطاولة على أوفييدو ويواصل مطاردة ريال مدريد
23:00 | 2025-09-25
وفاة مُهاجم "ارسنال" السابق عن 21 عاماً
16:48 | 2025-09-25
فنان شهير يخرج عن صمته ويحسم الجدل: لست والد ميسي
15:05 | 2025-09-25
أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن يحصل على الكرة الذهبية إلا في هذه الحالة
13:43 | 2025-09-25
حكيمي: إتّهامي بالاغتصاب مُجرّد كذبة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 10:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 10:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 10:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24