إصابة قاتلة تُنهي حياة لاعب جمباز

Lebanon 24
26-09-2025 | 01:14
توفي لاعب جمباز إندونيسي يبلغ من العمر 19 عامًا في أحد مستشفيات مدينة بنزا الروسية، متأثرًا بإصابته الخطيرة في الرقبة خلال معسكر تدريبي في 13 أيلول.

ووفقًا للمحققين، كان اللاعب يؤدي تمارين على جهاز العقلة برفقة مدربه، حين سقط بطريقة خاطئة في حفرة مملوءة بالرغوة، ما تسبب في إصابة بالغة في الرقبة.
وقال مدير قصر الرياضة "بورتاسي" في بنزا، أوليغ مينكاريسكي، إن اللاعب تعرض لإصابة شديدة رغم وجود وسائل الأمان. فيما أوضح نائب رئيس الاتحاد الروسي للجمباز فاسيلي تيتوف أن التحقيقات أظهرت أن الرياضي "لم يكن مستعدًا لتنفيذ مثل هذا العنصر الصعب"، مؤكّدًا تقديم التعازي للاتحاد الإندونيسي واستعدادهم لتقديم الدعم اللازم.
