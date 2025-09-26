إصابة قاتلة تُنهي حياة لاعب جمباز

Advertisement

توفي لاعب جمباز إندونيسي يبلغ من العمر 19 عامًا في أحد مستشفيات مدينة بنزا الروسية، متأثرًا بإصابته الخطيرة في الرقبة خلال معسكر تدريبي في 13 أيلول.ووفقًا للمحققين، كان اللاعب يؤدي تمارين على جهاز العقلة برفقة مدربه، حين سقط بطريقة خاطئة في حفرة مملوءة بالرغوة، ما تسبب في إصابة بالغة في الرقبة.قصر الرياضة "بورتاسي" في بنزا، مينكاريسكي، إن اللاعب تعرض لإصابة شديدة رغم وجود وسائل الأمان. فيما أوضح الروسي للجمباز تيتوف أن التحقيقات أظهرت أن الرياضي "لم يكن مستعدًا لتنفيذ مثل هذا العنصر الصعب"، مؤكّدًا تقديم التعازي للاتحاد الإندونيسي واستعدادهم لتقديم الدعم اللازم.