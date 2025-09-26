توقعات الفائزين بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة.. يامال يسيطر

Advertisement

تتوقع مجلة GOAL أن يواصل يامال تصاعده ليصبح أحد أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية على مدى العقد المقبل، مع ترجيحات بأن يحقق إنجازات تاريخية قد تتجاوز أرقام ليونيل ميسي.2026: يُرجَّح أن يامال سيحسم الجائزة لأول مرة مع منافسة قوية من هالاند وكين ومبابي.2027: فرصة تاريخية لمحمد صلاح (35 عامًا آنذاك) بعد موسم استثنائي مع ليفربول وتتويج محتمل مع منتخب مصر.2028: أحد نجمي إنكلترا، جود بيلينجهام أو كول ، في حال فوز إنكلترا بيورو 2028.2029: إيرلينغ هالاند بعد انتقال محتمل إلى وحصد ألقاب كبيرة.2030 و2031: لامين يامال يحصد جائزتين متتاليتين بفضل في إسبانيا والمغرب والبرتغال، ثم أبطال مع .2032: ديزاير دويه الفرنسي يدخل المنافسة بقوة مع منتخب في 2032.2033 و2034: يامال يواصل السيطرة ويعادل أساطير الكرة الذهبية بثلاثة ألقاب، ثم الرابعة في مونديال 2034.2035: الجناح البرازيلي ويليان استيفاو يتوج بالكرة الذهبية بعد رحيله عن تشيلسي إلى ، مع دخول إندريك المنافسة في حقبة كلاسيكو جديدة. (GOAL)