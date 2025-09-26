Advertisement

رياضة

توقعات الفائزين بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة.. يامال يسيطر

Lebanon 24
26-09-2025 | 03:03
فاز النجم الإسباني الشاب لامين يامال بجائزة كوبا للمرة الثانية على التوالي، وحل وصيفًا في تصويت الكرة الذهبية خلف عثمان ديمبيلي، رغم أنه لم يتجاوز الـ18 عامًا بعد، ما يعكس توقعات بولادة حقبة جديدة من الهيمنة الفردية في كرة القدم العالمية.
تتوقع مجلة GOAL أن يواصل يامال تصاعده ليصبح أحد أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية على مدى العقد المقبل، مع ترجيحات بأن يحقق إنجازات تاريخية قد تتجاوز أرقام ليونيل ميسي.

توقعات الفائزين بالكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة:

2026: يُرجَّح أن يامال سيحسم الجائزة لأول مرة مع منافسة قوية من هالاند وكين ومبابي.

2027: فرصة تاريخية لمحمد صلاح (35 عامًا آنذاك) بعد موسم استثنائي مع ليفربول وتتويج محتمل مع منتخب مصر.

2028: أحد نجمي إنكلترا، جود بيلينجهام أو كول بالمر، في حال فوز إنكلترا بيورو 2028.

2029: إيرلينغ هالاند بعد انتقال محتمل إلى ريال مدريد وحصد ألقاب كبيرة.

2030 و2031: لامين يامال يحصد جائزتين متتاليتين بفضل كأس العالم في إسبانيا والمغرب والبرتغال، ثم دوري أبطال أوروبا مع برشلونة.

2032: ديزاير دويه الفرنسي يدخل المنافسة بقوة مع منتخب فرنسا في يورو 2032.

2033 و2034: يامال يواصل السيطرة ويعادل أساطير الكرة الذهبية بثلاثة ألقاب، ثم الرابعة في مونديال السعودية 2034.

2035: الجناح البرازيلي ويليان استيفاو يتوج بالكرة الذهبية بعد رحيله عن تشيلسي إلى ريال مدريد، مع دخول إندريك المنافسة في حقبة كلاسيكو جديدة. (GOAL)
