كان لا يزال تحت السن القانونية.. مؤثرة اسبانية تسرب أول محادثة لها مع نجم برشلونة لامين جمال

قامت المؤثرة فاتي فاسكيز بالكشف عن الاحداث التي بينها وبين نجم الشاب في الموسم الماضي، حيث طلب منها السفر إلى إيطالية لقضاء يومين.ونشرت فاتي المحادثة وهي بعمر الثلاثين فيما كان لامين لا يزال تحت السن القانونية حينها وهي مخالفة بحسب الانظمة المعمول بها في .وجاء في المحادثة المسربة بين فاسكيز ولامين:• يرد على قصة في حساب فاتي على منصة "إنستغرام": "تعالي معي إلى ".فاتي فاسكيز: "هل هكذا تطلب الأشياء؟"• لامين: "آنستي، تعالي معي إلى جزيرة في إيطاليا لمدة يومين".فاتي: "ما الذي تقصده بذلك؟ فسر لي أكثر".• لامين: "بعد قليل سأصل إلى في إيطاليا حيث لا يوجد أحد.. لأقضي وقتا ممتعا".فاتي: "إذا كانت جزيرة خاصة، كيف سأصل إليها؟ وبما أنك هناك بالفعل، فأنا أفهم أنك لست وحدك".• لامين: "لأنني سأبلغهم بأنك معي".فاتي: "لكن أخبرني كيف أصل إلى هناك، يجب أن أبحث عن تذاكر الطيران وما إلى ذلك."• لامين: "لا، لا تهتمي بالتفاصيل، فقط أخبريني من أين ستغادرين ستكونين برفقتي. هل أنت متفرغة في هذين اليومين؟(روسيا اليوم)